Doch was bedeutet der Klimawandel für die Politik? Joschka Fischers zentrale These ist, dass das Ende der kohlenstoffbasierten Energieerzeugung auch zu einer Zäsur im globalen politischen System führen wird. Der russische Angriff auf die Ukraine beschleunigt diese Entwicklung noch. Neben dem Klimaschutz geht es nun auch um Versorgungssicherheit.

Das Wetter schien die Dringlichkeit von Joschka Fischers Buch "Zeitenbruch" untermauern zu wollen. Bei über 30 Grad Celsius braucht man am Montagabend in Berlin nicht viel Fantasie, um sich die Erderwärmung vorzustellen.

Helene Hegemann galt schon mit 13 Jahren als literarisches Wunderkind. Jetzt ist sie 30 und hat gerade ihr fünftes Buch veröffentlicht. "Schlachtensee. Stories" heißt der Erzählband. Am Montag wurde in der Volksbühne eine besondere Premiere gefeiert. Von Corinne Orlowski

In Fischers Analysen spricht stets auch der Außenpolitiker mit. China, sagt er, sei wirtschaftlich stark, aber hinsichtlich seines politischen Systems dem Westen unterlegen. Er glaube an die Kraft der Demokratie. "Ich sehe es als eine unserer großen Stärken, dass wir die Dinge diskutieren und Menschen mitnehmen können. Bei der Bekämpfung von Covid-19 galt China anfangs als vorbildlich. Aber schauen Sie sich jetzt mal den Missmut, ja die Empörung in Shanghai und anderen großen chinesischen Städten an."

"Die Dekarbonisierung bedeutet eine Verschiebung der Machtverhältnisse – ökonomisch, wie auch politisch“, betont Joschka Fischer bei der Buchpräsentation im Berliner Ensemble im Gespräch mit dem Journalisten Bernd Ulrich. "Etwa wenn man die berühmte Tankstelle der Welt nimmt – den Persischen Golf. Das wird an Bedeutung verlieren", sagt der ehemalige Bundesaußenminister von den Grünen. Russland werde seine ökonomische Grundlage ebenfalls infrage gestellt sehen. "Anders als in der Volksrepublik China hat die Technologieentwicklung in Russland nicht diese Rolle gespielt, die es für den Weltmachtanspruch hätte spielen müssen."

Joschka Fischer sagt, er glaube, dass Deutschland die Herausforderungen, vor denen es stehe, meistern könne. Mit Kritik an Bundeskanzler Scholz hält er sich auffällig zurück. "Im Februar hat er mit einer Rede alles abgeräumt, was zwei wichtige Regierungsparteien an Glaubenssätzen hatten – die SPD und die Grünen. Das ist schon eine enorme Leistung." Joschka Fischer meint die Kehrtwende in der deutschen Russlandpolitik und die bessere finanzielle Ausstattung der Bundeswehr.

Dass Scholz von einer "Zeitenwende" spricht, während Fischer den Begriff "Zeitenbruch" als Titel verwendet, mag ein Zufall sein (das Buch erschien erst nach Scholz' Rede), doch es deutet darauf hin, dass die beiden Männer in ihrer Analyse des Geschehens nah beieinander liegen. "Nun kann man sagen: Die Ursache davon ist Putin", so Fischer. "Aber so what? Solange die Ergebnisse stimmen, ist das eine müßige Diskussion." Innerhalb weniger Wochen hat Deutschland eine Wende in der Energiepolitik vollzogen – weg von Gas und Öl, hin zu den Erneuerbaren. Joschka Fischer begrüßt das, mahnt aber zur Eile. Jeder Zeitverlust verschärfe die Klimakrise.