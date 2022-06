Achtmal seit Dezember haben die Verfassungsrechtlerinnen, Hochschulvertreter, Bezirkswahlleitungsmitglieder, die amtierende Berliner Wahlleiterin Ulrike Rockmann und ihr Hamburger Amtskollege Oliver Rudolf in großer Runde in der Feuerwache in der Voltairestraße in Mitte getagt. In der neunten Sitzung am Freitag wollen die Expertinnen und Experten ihre Empfehlungen für bessere und pannenfreie Wahltage in Berlin festzurren.



Dreh- und Angelpunkt für die Lösung der Berliner Wahl-Probleme: die Stellung der Bezirke. "Vieles wird heterogen organisiert aufgrund der Zuständigkeit der Bezirke mit zwölf Wahlämtern", deutete die amtierende Landeswahlleiterin Rockmann zuletzt vorsichtig Lösungsmöglichkeiten an. "Es besteht die Chance, einiges effektiver zu machen."

Den Super-Wahltag am 26. September 2021 mit Bundestags-, Abgeordnetenhaus-, Bezirkswahlen plus Volksentscheid hatten einige Berliner Bezirke trotz Coronabedingungen ohne erhebliche Probleme bewältigt. Aber in manchen Wahllokalen fehlten ausreichend Wahlkabinen, gingen schon am Vormittag die Stimmzettel aus, oder sie gerieten den überforderten Wahlhelfern durcheinander. Wie zum Beispiel im Steglitzer Wahlbezirk 205 am Insulaner, wo von 448 Erststimmen 402 auf den falschen Zetteln landeten und für ungültig erklärt wurden. Als Gegenmittel dürfte die Kommission dem Vernehmen nach gemeinsame, verbindliche Standards für alle zwölf Bezirkswahlämter und die Landeswahlleitung empfehlen.