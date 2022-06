Lehrermangel in Berlin - Grundschule in Prenzlauer Berg will Unterricht verkürzen

Di 28.06.22 | 15:26 Uhr

dpa/Jörg Carstensen Audio: radioeins | 28.06.2022 | Interview mit Sabina Ballauf | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Für das kommende Schuljahr erwartet Berlin großen Mangel an Lehrkräften. Auch Quereinsteiger können die Lücken offenbar nicht mehr füllen. Die erste Grundschule in Berlin kündigt nun an, die Stunden verkürzen zu wollen. Die Gewerkschaft für Erziehung und Bildung ist alarmiert.



In Berlin stellen sich Grundschulen auf ein weiteres Schuljahr mit zu wenigen Lehrkräften ein. Die "Grundschule am Kollwitzplatz" in Prenzlauer Berg plant nun sogar, den Unterricht zu verkürzen und ihn im kommenden Jahr erst später beginnen zu lassen. Darüber berichtete die "Berliner Morgenpost" am Dienstag [Angebot hinter Bezahlschranke]. Dem Bericht zufolge sollen die Unterrichtsstunden im kommenden Schuljahr nicht mehr 45, sondern nur noch 40 Minuten dauern. Durch die entstehenden freien Minuten, die sich im Laufe der Woche dann in jeder Klasse sammelten, könnte beispielsweise der Förderunterricht abgedeckt werden. Ebenso seien dann Freiräume für die Klassenratsstunden geschaffen, ohne dass weiteres Lehrpersonal gebraucht würde. Die Klassenratsstunde ist ab dem kommenden Jahr in Berlin verpflichtend.

dpa/Nicolas Armer GEW sieht bis zu 1.000 fehlende Lehrkräfte - Busse schließt Kürzungen der Stundentafel trotz Lehrermangel aus Nach wie vor herrscht Lehrermangel an Berliner Schulen. Laut der Gewerkschaft GEW könnten zu Beginn des neuen Schuljahres 1.000 Lehrkräfte fehlen. Die Stundentafel soll deshalb aber nicht zusammengestrichen werden, sagt die Bildungssenatorin.



Personalnot in ersten Stunden am größten - späterer Beginn soll es richten

Um die Inhalte trotz der verkürzten Stunden zusammenhängend vermitteln zu können, plant die Schulleitung dem Bericht zufolge ab dem kommenden Schuljahr, Unterrichtsblöcke von 80 Minuten zu bilden. Der Unterricht solle zudem erst um 8:30 Uhr beginnen, um Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit zu bieten, ihre Kinder morgens noch vor der ersten Stunde in eine Betreuung geben zu können. Vor allem in der ersten Unterrichtsstunde sei die Personalnot in der jüngsten Vergangenheit am gravierendsten gewesen, hieß es.

CDU befürchtet Qualitätseinbußen im Unterricht

Katharina Günther-Wünsch, bildungspolitische Sprecherin der CDU in Berlin, äußerte die Befürchtung, dass die Qualität des Unterrichts im kommenden Schuljahr spürbar leidet. In einer Mitteilung forderte sie den Berliner Senat am Dienstag auf, den Lehrermangel strukturell anzugehen. Statt Stunden zu kürzen, sei es viel wichtiger "Kräfte in Teilzeit und abgeordnete Pädagogen wieder für mehr Unterrichtsstunden zu gewinnen". Der erwartete Lehrermangel im kommenden Schuljahr, insbesondere an Berliner Grundschulen ist groß. Die Leiterin der "Hans Rosenthal-Grundschule" in Lichtenberg, Sabina Ballauf sagte am Dienstag auf Radioeins vom rbb, dass bald jede zweite Unterrichtsstunde von Menschen angeboten werden müsse, die noch nicht fertig ausgebildet oder per Quereinstieg ins Lehramt gekommen seien.

dpa/Frank Rumpenhorst Prognose fürs kommende Schuljahr - Berlin fehlt pro Schule im Schnitt eine Lehrkraft In Berlin gibt es nicht genug Lehrerinnen und Lehrer, seit Jahren schon. Im neuen Schuljahr wird die Lücke sogar noch größer, prognostiziert die Bildungsverwaltung. Die verantwortliche Senatorin Busse will die neu eingestellten Lehrer besser verteilen.

Gewerkschaft ruft für Mittwoch zum Warnstreik auf

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin ist alarmiert. Sie hat für Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie fordert einen Tarifvertrag, in dem die Klassengrößen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich geregelt werden. Bessere Arbeitsbedingungen seien das beste Mittel gegen Fachkräftemangel, hieß es zur Begründung. Die Gewerkschaft hatte zuletzt davor gewarnt, dass im kommenden Schuljahr bis zu 1.000 Lehrkräfte fehlen könnten.



Sendung: radioeins, 28.06.2022, 6:40 Uhr