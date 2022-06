Bundesparteitag in Erfurt - Brandenburger Linke dringen auf ein Ende der Streitereien im Bund

Fr 24.06.22 | 16:56 Uhr | Von Stephanie Teistler

Bild: dpa/Martin Schutt

In Erfurt läuft der Bundesparteitag der Linken, auf dem um Einigkeit und eine neue Spitze gerungen wird. Die Brandenburger Linke schickt eine der größten Delegationen nach Thüringen, hat aber mit eigenen Problemen zu kämpfen. Von Stephanie Teistler

"Es kommt darauf an, sie zu verändern" – das ist das Motto des Bundesparteitags der Linken in Erfurt an diesem Wochenende. Dass mit "sie" die Welt gemeint sein soll, ist dabei eher Nebeneffekt. Mit "sie" scheint vor allem die Partei selbst gemeint. Die Probleme der Linken kommen an diesem Wochenende auf den Tisch: Das Bundestagswahlergebnis von unter fünf Prozent, die auseinandergebrochene Parteispitze, von der nur noch Janine Wissler übrig ist, Sexismus-Vorwürfe und der inhaltliche Streit um die Friedensposition der Partei im Ukraine-Krieg. Auch für den Brandenburger Landesverband steht an diesem Wochenende einiges auf dem Spiel. Der Co-Vorsitzende Sebastian Walter ist selbst Delegierter auf dem Parteitag. Sein Appell: "Die Partei ist kein Selbstzweck. Ich wünschte mir, dass das auch auf der Bundesebene ankommt." In Erfurt müsse die Partei ihre Selbstgespräche überwinden und sich stattdessen um die Alltagsprobleme der Menschen kümmern, so Walter.

Landesverband konzentriert sich auf sich

Zum Bundesparteitag schickt die Linke Brandenburg 43 Delegierte. Sie ist laut Angaben aus dem Lothar-Bisky-Haus noch immer der drittstärkste Landesverband. Dennoch scheinen die Personalreihen ausgedünnt und Impulse zu fehlen. So hat der Landesvorstand keine eigenen Anträge eingebracht, aus dem Landesverband kandidieren nur zwei Parteimitglieder für einen Sitz im Bundesvorstand. Laut dem Fraktions- und Parteivorsitzenden Walter hat man sich intern entschieden, sich auf den Landesverband zu konzentrieren. Tobias Bank ist einer, der aus dem Landesverband antritt. Der Brandenburger war bereits Mitglied des Bundesvorstands und ist in der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik aktiv. Bank bewirbt sich auf als Bundesgeschäftsführer. Auf die Linke, die für offene Grabenkämpfe bekannte ist, will er von dieser Position aus moderierend einwirken. "Wir haben im Augenblick das Problem, dass wir nach außen hin als zerstrittener Haufen wahrgenommen werden." Dabei sei die Linke inhaltlich größtenteils geeint, nur "einige Personen" stellten ihre Einzelmeinungen über Partei-Beschlüsse. Gemeint ist damit auch Sahra Wagenknecht. Wagenknecht ist eine der bekanntesten Politikerinnen der Linken. Kritiker werfen ihr jedoch vor, der Partei zu schaden, wenn es um Fragen von Migration, Minderheiten oder den Kampf gegen den Klimawandel geht. Wagenknecht selbst sieht im Parteitag die letzte Chance auf einen Neuanfang. Dass dieser misslingen könnte, glaubt Bank nicht. Schließlich habe auch Sahra Wagenknecht ein Interesse an einer starken Linken in zukünftigen Parlamenten. "Wenn die Linke scheitert, scheitern wir alle. Jedes Mitglied und jeder Funktionär."

Parteiströme in unterschiedliche Richtungen

Der Streit mit und um Wagenknecht zieht sich auch durch die Brandenburger Partei. Dabei steht sie für nur eine von zahlreichen Strömungen, die in der Linken nicht zusammenfinden. "Die Partei vertritt gerade teilweise sich ausschließende Positionen", so Norbert Müller, ehemaliger Brandenburger Bundestagsabgeordneter. Besonders zeige sich das beim Thema Klimakrise. "Der Klimaschutz wird von Teilen der Partei als Frage einer großstädtischen Bohème abgetan und gegen Industriearbeitsplätze ausgespielt." Dabei sei, so Müller, die Verbindung der sozialen und ökologischen Frage gerade eine Lösung für die Partei. Müller sagt, er fürchte, die jahrelangen Kämpfe zerstörten die Partei nun von innen. "Ich habe das Gefühl, dass uns da gerade viel wegbröselt, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben." Auch Tobias Bank sagt, dass es an die Existenz der Partei gehe. Die Vielstimmigkeit der Parteiströmungen sei deshalb auch ein Problem. "Wenn es nur noch danach geht, wer welcher Strömung angehört, dann ist das nicht mehr fruchtbar", so Bank. Es müsse wieder um die Inhalte gehen.

Landesverband hat eigene Probleme

Zur Bundestagswahl hatte die Partei in Brandenburg mehr als die Hälfte der Stimmen verloren. Auch einer der Wahlkreise, der bundesweit am stärksten verlor, liegt in Brandenburg. Die Verluste ließen auch die Strömungs-Kämpfe in der hiesigen Linken stärker zutage treten. Beispiel Vorsitzendenwahl im April 2022: Dort kritisieren Kandidierende der "Bewegungslinken", zu der auch Norbert Müller zählt, die neue Landesspitze aus Sebastian Walter und Katharina Slanina als Votum für ein 'Weiter so' trotz Krise. Dabei seien laut Müller viele Probleme hausgemacht. "Wir haben unser politisches Zentrum verloren, agieren gesellschaftlich teilweise losgelöst. Der Mitgliederschwund ist katastrophal. Der inhaltliche Riss, den es in der Partei gibt, reicht bis in die Ortsverbände." Walter sieht im Brandenburger Landesverband dennoch ein Beispiel für den Bund. Die Konflikte, die man gehabt habe, seien auf dem Landesparteitag im April eben entschieden worden. Nun binde man alle Gruppen in die weitere Arbeit ein. Co-Vorsitzende Slanina hofft nun, auch um des Landesverbands Willen, auf ein Ende der Debatten in der Bundespartei. "Ich erwarte, dass eine Spitze gewählt wird, die von der Partei akzeptiert wird. Durch die Personaldebatten und diese Querelen geraten wir in den Hintergrund."

Brandenburgs Linke hat bereits Landtagswahlen 2024 im Blick

Welche Auswirkungen die Schwäche der Bundespartei auf die Linke zur nächsten Landtagswahl 2024 hat, auch darüber ist man sich uneins. Während die einen die Partei am Faden des Bundestrends hängen sehen, gibt sich Vorsitzende Slanina gelassener. Auch wenn die Bundespartei sich nicht zusammenraufe, werden man selbstbewusst als Brandenburger Linke in die Landtagswahl gehen. Vorsichtshalber bringt sie aber jetzt schon etwas Abstand zwischen ihren Landesverband und die Bundespartei: "Wer da an der Spitze steht, spielt für mich als Brandenburgerin keine Rolle. Wir haben hier andere Probleme." Die Brandenburger Partei brauche vor allem Ruhe. Darauf, dass auf dem Bundesparteitag alle Gräben überwunden werden, macht sich Co-Vorsitzender Walter aber keine Hoffnung. Man könne in zweieinhalb Tagen nicht klären, was man in den vergangenen zehn Jahren nicht klären konnte.

