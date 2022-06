Martin Belin Mittwoch, 08.06.2022 | 08:19 Uhr

War zu erwarten, dass die Medien kein gutes Haar an der Veranstaltung lassen. Insofern gut, verfolgte man diese Veranstaltung live im Internet, selbst. Die Autorin hier, bleibt seicht und war wohl voller Erwartung auf Selbstkritik von Frau Merkel. Fragt sich, welcher Kanzler oder Politiker von Rang und Namen, hat in der Vergangenheit nach dem Abtreten, Selbstkritik geäußert? Genauso findet die Autorin hier keinen Zugang zu dem was die Kanzlerin a.D. tatsächlich getan und dazu auch gestern in der Sendung gesagt hat. Eben bspw. das es die Ukraine, so wie sie heute ist, heute nicht mehr gäbe, wäre schon 2014 Putin in die Ukraine einmarschiert. Oder das Frau Merkel die Generäle der Bundeswehr gefragt hätte, vor dem Rückbau der Bundeswehr, was diese dazu sagen, und diese zum damaligen Zeitpunkt vertretbar hielten. Wer die 16 Jahre in Deutschland gelebt hat, hat erlebt das es viele gute Dinge gab. Das uns die Auswirkungen der Finanzkrise nur am Rande erwischten und andere Dinge.