Fünf Hochhäuser an der Berliner Hertzallee geplant

Do 02.06.22 | 20:57 Uhr

Ein Hochhaus sollte auf dem Gelände um die Hertzallee entstehen, hieß es vor vier Jahren. Jetzt sind insgesamt fünf geplant. Vier davon sollen auf dem Areal in der City-West gebaut werden, für das auch schon mal ein Riesenrad vorgesehen war.

Eigentlich sollte an der Hertzallee nördlich des Bahnhof Zoo mal ein Riesenrad entstehen – aber das ist lange her. Weit nach oben gebaut werden soll aber trotzdem: Vier Hochhäuser werden im Areal zwischen Fasanenstraße, Landwehrkanal, S-Bahndamm und der Hertzallee entstehen - so sieht es der Rahmenplan vor, den der Senat diese Woche beschlossen hat.