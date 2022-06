Begründet wird das Verbot in einer Mitteilung der Stadt Potsdam mit wiederkehrendem Niedrigwasser in den Frühjahrs- und Sommerhalbjahren seit 2018.

In Potsdam gilt wegen anhaltender Trockenheit ab sofort ein Wasserentnahmeverbot für Oberflächengewässer. Das gab die Stadt am Dienstag bekannt. Das Verbot bedeutet, dass kein Wasser zur Bewässerung mehr aus Seen, Flüssen und Gräben gepumpt werden darf. Es gilt ab sofort und bis zum 10. Oktober für das Gebiet der Landeshauptstadt.

Wegen des menschengemachten Klimawandels sei insgesamt mit wärmeren Jahresdurchschnittstemperaturen und geringeren Niederschlägen in den Sommermonaten zu rechnen, heißt es weiter. Die Jahre 2019, 2020 und 2018 seien in dieser Reihenfolge die wärmsten Jahre in Brandenburg überhaupt gewesen.

Das Niedrigwasser könne in den Wintermonaten schon jetzt nicht mehr vollständig ausgeglichen werden. Die im März eingeführten Niedrigwasserampeln des Landes Brandenburg haben am Mittwoch für die Messpunkte der Nuthe bei Babelsberg Rot (Warnstufe) und der Havel bei Ketzin Gelb (Vorwarnstufe) angezeigt. Fast alle Messpunkte in Brandenburg zeigen die Farbe Rot an und weisen damit die Warnstufe aus.