Wesener sagte der Deutschen Presse-Agentur, Extra-Profite müssten abgeschöpft werden. "Ich setze mich für eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten ein, die den Verbrauchern und der öffentlichen Hand durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine entstehen", sagte der Senator. Die entsprechenden Einnahmen dürften aber nicht nur dem Bund zu Gute kommen, sondern müssten auch an die Länder verteilt werden, die einen großen Teil der Kosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine zahlten.

Die Linke im Abgeordnetenhaus forderte am Freitag, Berlin solle sich der Bundesratsinitiative Bremens anschließen. Der Stadtstaat will am 10. Juni in der Länderkammer einen entsprechenden Antrag einbringen. Ziel ist es, Übergewinne von Mineralölkonzernen infolge von Preissprüngen wegen des russischen Angriffskrieges mit einer Sondersteuer zu belegen. Wie das rechtlich und technisch funktionieren kann, ist bisher offen. Bremen will den Bund auffordern, eine rechtliche Grundlage für die Sonderabgaben zu erarbeiten.

Nach den Worten von Senatssprecherin Lisa Frerichs stimmen sich die einzelnen Ressorts im Berliner Senat derzeit über eine Unterstützung des Bremer Antrags ab.