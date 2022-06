Fünf Kandidat:innen treten an - Werder wählt einen neuen Bürgermeister

Fünf Männer und Frauen kämpfen am Sonntag um die Rathausspitze in Werder. Erstmals nach 1990 muss die CDU um den Posten des Bürgermeisteramtes bangen - in der Stadt hat sich Wechselstimmung breit gemacht. Von Claudia Baradoy

Werder ist eine rasant wachsende Stadt - mit inzwischen fast 27.000 Einwohnern. Die Nähe zu Potsdam und Berlin und der Halbstunden-Takt der Regionalexpresslinie RE 1 haben der Stadt seit der Wiedervereinigung einen enormen Aufschwung gebracht. Die historische Altstadt auf der Insel wurde komplett saniert. Bekannt ist Werder auch für das Baumblütenfest. Es wird jedes Jahr im Frühjahr zur Zeit der Obstblüte gefeiert.



Seit der Wende war der Bürgermeisterposten fest in CDU-Hand. Amtsinhaberin Manuela Saß wurde bei der Wahl 2014 mit 64,9 Prozent der Stimmen gewählt. Saß löste den langjährigen Bürgermeister Werner Große, ebenfalls CDU, ab, der das Amt von Mai 1990 bis 2014 ausfüllte.



Amtierende Bürgermeisterin steht in der Kritik

Doch nun macht sich in der Stadt Wechselstimmung breit. Denn das rasante Wachstum bringt Probleme mit sich: Stau, steigende Mieten, fehlende Kita-, Hort- und Grundschulplätze. Im Zusammenhang mit der neuen Havel-Therme musste Bürgermeisterin Saß zuletzt viel Kritik einstecken: Der Bau dauerte mehr als zehn Jahre, die Baukosten sind auf 50 Millionen Euro gestiegen - viel zu teuer, monierten auch manche Stadtverordneten.



Ernüchterung herrschte zudem über die Absage des Baumblütenfestes in den drei Corona-Jahren. Das Fest wird seit mehr als 130 Jahren gefeiert. Jährlich kamen bis zu 100.000 Gäste. Viele Obstbauern machten an den Festtagen ihren Jahreshauptumsatz. Die Corona-Regeln seien im Innenstadtbereich nicht umsetzbar, hieß es aus dem Rathaus zur Begründung der Absage. Doch viele in der Stadt verstanden diese radikale Entscheidung nicht.

dpa/Bernd Settnik Streit um Blüten-Therme - Wie ein Polit-Krimi in Werder sein Ende findet – zumindest vorläufig Jahrelang wurde gegen einen Oppositionspolitiker in Werder ermittelt. Der Vorwurf: Einbruch in die Therme, gegen deren Weiterbau er war. Doch nun ist klar: Das Gericht sieht keinen Grund für ein Verfahren. Es ist das Ende eines Polit-Krimis - zumindest vorläufig. Von Ursel Sieber

Saß betont Erfolge der letzten Jahre

Amtsinhaberin Manuela Saß bewirbt sich erneut um das Amt: "Ich möchte die erfolgreiche Arbeit der letzten acht Jahre fortsetzen. Die Stadt hat sich während meiner ersten Amtszeit sehr gut entwickelt. Neue Straßen, Kitas, Schulgebäude, Wohnungen, Sportanlagen wurden gebaut. Das ist ein Glück, und das möchte ich nicht missen."



Für ihre mögliche nächste Amtszeit will sie dafür sorgen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen und erhalten wird. Das bedeutet Mietwohnungsbau - und dass in den Ortsteilen Baugebiete ausgewiesen werden, in denen sich junge Familien ein Haus bauen können.

Linke schickt Polizist ins Rennen

Herausforderer Timo Ritter von den Linken ist Stadtverordneter und will Bürgermeister werden, weil er die Zukunftsfähigkeit der Stadt stärken möchte. Der Polizist ist Vater zweier Töchter. Mit seiner Familie lebt er in Phöben.



Für ihn ist vor allem die Sicherheit im Straßenverkehr eins der wichtigsten Themen. "Zum Beispiel haben wir viele, viele Fahrradunfälle zu verzeichnen. Wenn meine Tochter von Phöben aus mit dem Rad nach Werder in die Schule fährt, ist das gefährlich, weil es kein geschlossenes Radwegenetz gibt. Das muss sich ändern", meint Ritter. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für den Linken-Politiker die Schaffung von Wohnraum für Singles. Dabei geht es ihm vor allem um "kleine Wohnungen, die bezahlbar sind."

rbb Stichwahl entscheidet - Marko Köhler gewinnt Landratswahl in Potsdam-Mittelmark Die Stichwahl am Sonntag hat die Entscheidung gebracht: Marko Köhler wird neuer Landrat von Potsdam-Mittelmark. Die Wahl war nötig geworden, weil der derzeitige Landrat des Kreises, Wolfgang Blasig, vorzeitig in den Ruhestand geht.



AfD-Kandidat fordert mehr Parkplätze

Marlon Deter von der AfD ist Bankkaufmann und ebenfalls Stadtverordneter. Seine Familie ist nach eigenen Angaben bereits in vierter Generation in Werder ansässig.



Für ihn ist wichtig, dass sich Werder weiterentwickelt, aber trotzdem eine lebenswerte, attraktive Kleinstadt bleibt. Drängendstes Problem ist für den überzeugten Autofahrer die Schaffung von mehr Parkplätzen in der Innenstadt, zum Beispiel am Hartplatz. "Denn den Autoverkehr kann man nicht weghexen. Sondern wir müssen uns Lösungen überlegen, wie wir die Besucherströme, die auf die Insel wollen, so leiten und lenken, dass wir immer noch eine Stadt sind, die man gerne besucht." Diese Lösungen müssten allen Verkehrsteilnehmern, also Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern, gerecht werden.

Georg-Stefan Russew/rbb 20-Minuten-Takt ab Dezember - ODEG setzt mehr und längere Züge auf der Bahnlinie RE1 ein Mit den Einwohnern in vielen Gemeinden ist auch die Zahl der Bahnkunden rasant gestiegen. Wie in manchen anderen Zügen ist auch auf der wichtigen Bahnlinie RE1 zur Hauptverkehrszeit oft kaum Platz. Das soll sich bald ändern.



Unabhängige Kandidatin: weg von "konservativer Stadtpolitik"

Anika Lorentz tritt als parteiunabhängige Kandidatin an. Sie ist Lehrerin und Stadtverordnete für die Fraktion "Stadtmitgestalter". Warum bewirbt sie sich? "Werder hat nach 30 Jahren einen Wechsel verdient. Die konservative Stadtpolitik schafft es nicht, nachhaltig und zukunftsorientiert zu handeln." Sie stehe für Nachhaltigkeit und eine lösungsorientierte Politik. Anika Lorentz will sich drei wichtigen Themen stellen: Der Verkehrssicherheit in Werder, damit Kinder selbstständig und sicher zur Schule kommen.



Zudem geht es ihr um bezahlbaren Wohnraum: "Die städtische Wohnungsbaugenossenschaft HGW muss dazu verpflichtet werden, noch stärker in bezahlbaren Wohnraum zu investieren. Und wir müssen uns um unser Grün kümmern", sagt sie. Dort, wo Bäume wegkommen, müssten sie auch nachgepflanzt werden.



Außerdem will Lorentz die Kommunikation in der Stadt verbessern. Daran hat es ihrer Meinung nach in den letzten Jahren gehapert. "Ich sehe, dass sich immer mehr Werderaner für die Politik in unserer Stadt interessieren. Deshalb braucht es dringend einen kommunalen Stammtisch, den ich etablieren möchte." Dabei sei es ihr wichtig, dass sie auf die Bürgerinnen und Bürger zugehe und nicht umgekehrt. "Um eine gute Bürgermeisterin zu sein, braucht es Bürgernähe."

SPD-Politikerin: “Werder kann mehr“

Anja Spiegel von der SPD ist in Bonn geboren. Seit ihrer Jugend lebt sie in Werder. An der Freien Universität in Berlin hat sie Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Neuere Deutsche Literatur und Politikwissenschaft erfolgreich studiert und ist seit langem in der Kommunalpolitik engagiert. "Werder ist eine tolle Stadt. Aber es kann mehr, als es zuletzt gezeigt hat. Und deswegen bewerbe ich mich", erklärt Spiegel. In den letzten Jahren sei in Werder viel liegen geblieben. Es fehle an Kita- und Schulplätzen, sowie bezahlbaren Wohnraum. "Der Verkehr in der Innenstadt ist eine Katastrophe. Es ist so viel zu tun und es geht einfach nicht vorwärts."



Als erstes will Anja Spiegel im Falle ihrer Wahl dafür sorgen, dass die Grundschule in Glindow ausgebaut wird. Die Klassen dort seien völlig überfüllt und die große Schülerschwemme wird erst erwartet, sagt sie. Ob es einen Politikwechsel in Werder geben wird, wird der Sonntag zeigen. 22.500 Menschen sind wahlberechtigt. Um 18.30 Uhr wird mit ersten Wahlergebnissen gerechnet. Eine Stichwahl ist wahrscheinlich. Sie soll am 26. Juni stattfinden.

