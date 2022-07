Seit dem gescheiterten Anlauf für eine Länderfusion 1997 hatte es weniger an Ideen, aber an politischem Willen gefehlt. Den hatten nun vor allem die beiden führenden Köpfe von Landtag und Abgeordnetenhaus, Ulrike Liedtke und Dennis Buchner (beide SPD).

Es gäbe genug Stoff, über den die 22 Abgeordneten reden und verhandeln könnten. Die Schnittmengen sind schon groß. Das Problem: Sie mögen viel zu sagen haben, zu entscheiden haben sie nichts. Denn da würden ihnen die Verfassungsrichter beider Länder auf die Finger hauen.

Ein Gremium für beide Länder geben die Länder-Verfassungen nicht her. Wenn sich die Konferenz also auf einen Beschluss geeinigt haben sollte, dann können sie den nur an zuständige Fachausschüsse in Abgeordnetenhaus und Landtag verweisen. Was dort daraus wird, liegt dann nicht mehr in der Hand der Parlamentarischen Konferenz.