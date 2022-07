Aus Paris erreicht uns diese Nachricht: Der Berliner Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) arbeitet nach eigener Aussage mit Nachdruck an einer Lösung für das nicht mehr genutzte Kongresszentrum ICC. "Ich finde bei so einem ikonischen Gebäude, mitten in der Stadt, verkehrlich so gut angebunden, da brauchen wir eine Entscheidung", sagte Schwarz am Donnerstag während einer Reise in der Partnerstadt Paris. "Und mein Ziel ist: auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode."

Schwarz äußerte sich entsprechend während der Reise mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Vertretern der Berliner Industrie- und Handelskammer nach Paris. Dort besuchte der Senator unter anderem das Centre Pompidou, das in den kommenden Jahren einer Generalsanierung unterzogen wird. Schwarz machte dabei deutlich, dass das Centre mit seiner Mischung aus Kunst und Kultur und einer großen Offenheit zur Stadt eine Inspiration sein könnte. "Das kann ich mir für Berlin auch gut vorstellen", sagte er mit Blick auf das ICC.