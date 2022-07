Not-Arzt Beelitz Mittwoch, 20.07.2022 | 18:57 Uhr

Und wieder einmal versucht man durch Personal-Rochaden den eklatanten Mangel zu kaschieren... Selbstverständlich wird in typischer Weise die Qualität zumindest auf dem Papier dabei noch steigen. Wenn es doch bloß auch in der Realität so einfach wäre! Das Rettungsdienstgesetz ändern?! Auch ne prima Idee. Ich mach mir die Welt, widde-widde-wie sie mir gefällt... Bloß nicht ernsthaft selbst zum Notfall werden!!! Bleibt alle schön gesund!!!