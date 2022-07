Giffey in Frankreich - Was Berlin von Paris in Sachen Verkehr lernen kann

Di 12.07.22 | 06:01 Uhr | Von Von Jan Menzel

Bild: dpa/Marechal Aurore

Wenn Franziska Giffey in dieser Woche Paris besucht, kommt sie in eine Metropole, die sich neu erfindet. Giffeys Amtskollegin Anne Hidalgo baut die Stadt in einem Tempo um, von dem Berlin nur träumen kann. Von Jan Menzel

Vielleicht ergeht es der Regierenden Bürgermeisterin bei ihrem Paris-Besuch wie Berlins bekanntester Radlerin Ragnhild Sørensen. Die Sprecherin der Initiative "Changing Cities" war zuletzt im Mai in der französischen Hauptstadt und der Kurztrip wirkt noch immer nach. "Da passiert irrsinnig viel und man merkt total, dass überall umgebaut wird", schwärmt Sørensen. Die Aktivistin hatte extra ihr eigenes Fahrrad mitgenommen, um damit den Praxistest in der Berliner Partnerstadt zu machen. Acht Kilometer von einer Bahnstation zur anderen ist sie quer durch die Pariser Innenstadt geradelt. "Fast auf der gesamten Strecke gab es separate Radstreifen." Einige davon seien nur provisorisch eingerichtet und längst nicht alle mit Pollern abgetrennt gewesen. Aber der Plan dahinter ist für Sørensen klar erkennbar: "Man sieht, wie konsequent die Autos zurückgedrängt werden."

dpa/Fabian Sommer Zahlreiche Sperrungen - Zehntausende Menschen nehmen an Fahrrad-Sternfahrt in Berlin teil Die Avus und die A100 gehörten am Sonntag zeitweise den Radlern. An der jährlichen Fahrrad-Sternfahrt nach Berlin haben sich Zehntausende beteiligt. In der Innenstadt kommt es bis zum Abend zu Verkehrseinschränkungen.

Tempolimits und Radstraßen

Die Frau hinter diesem groß angelegten Stadtumbau ist die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Sie hat ähnlich wie einige Berliner Bezirke mit den Pop-Up-Radwegen die Corona-Pandemie genutzt, um die Verkehrswende zu beschleunigen. Eines ihrer Vorzeige-Projekte ist die Rue de Rivoli, eine rund drei Kilometer lange Achse, an der das Rathaus und der Louvre liegen. Seit anderthalb Jahren ist die einst stark befahrene Hauptstraße autofrei. Der Straßenraum gehört den Fußgängern und Radlern. Hidalgo hat, seit sie vor acht Jahren das Rathaus der französischen Hauptstadt übernommen hat, die Verkehrswende zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht und sich dabei von harscher Kritik nicht beeindrucken lassen. Als "groteske und dumme Maßnahme, die die Bürger gegeneinander aufbringt" bezeichnete der Verein "40 Millionen Autofahrer" das von Hidalgo versprochene generelle Tempolimit in der Stadt. Seit einem Jahr gilt Tempo 30 nun in der Stadt, abgesehen von den Champs Elysées, den Seine-Uferpromenaden und der Stadtautobahn, auf der die Höchstgeschwindigkeit weiter bei 70 km/h liegt.

Die Rue de Rivoli, eine einst stark befahrene Hauptstraße, ist seit eineinhalb Jahren autofrei.

Olympische Spiele als Ansporn

Mit einem guten Gespür für Jahreszahlen und passende Großereignisse geht die Pariser Rathaus-Chefin die nächste Etappe der Verkehrsberuhigung an. 2024 soll pünktlich zu den Olympischen Sommerspielen ein faktisches Verbot für Dieselfahrzeuge in der Innenstadt greifen. Zusätzlich wird ein großer Bereich der City zur verkehrsberuhigten Zone. Freie Bahn sollen nur noch Fußgänger, Radfahrende, Busse und Lieferwagen haben. Der Durchgangsverkehr muss draußen bleiben. All das ist deutlich radikaler und größer dimensioniert als alles, was Berlin derzeit auf die Straße bringt. Erst kürzlich war die SPD im Bezirk Mitte mit dem Vorschlag vorgeprescht, autofreie Kieze in Moabit oder im Scheunenviertel einzurichten, wofür es prompt einen Rüffel von oberster Stelle gab. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) gab ihren Parteifreunden mit auf den Weg, dass das so einfach nicht gehe und man die Autos nicht in die umliegenden Straßen wegdrücken könne.

Durch Paris mit dem Auto? – "Muss man vergessen"

Obwohl beide Bürgermeisterinnen – die Sozialdemokratin Giffey und die Sozialistin Hidalgo – Mitglieder der gleichen europäischen Parteienfamilie sind, fallen ihre Antworten auf die Zukunftsfragen von Mobilität und Klimaschutz recht unterschiedlich aus. Undenkbar, dass Giffey so etwas wie "Es gibt kein Recht darauf, mit dem Auto über die Straße des 17. Juni zu fahren" über die Lippen kommen würde. Von Hidalgo ist dagegen der Satz überliefert: "Paris im Auto von Westen nach Osten zu durchqueren, ist nicht mehr möglich. Das muss man einfach vergessen." Dieses Konzept stößt erwartbar bei der Berliner Rad-Aktivistin Ragnhild Sørensen auf sehr viel Gegenliebe: "Anne Hidalgo hatte von Anfang an eine klare Vision" lobt sie und verweist darauf, dass in den nächsten Jahren die Hälfte aller oberirdischen Parkplätze in Paris wegfallen soll. "In Berlin weiß man ja nicht einmal wie viele Parkplätze wir überhaupt haben", schüttelt Sørensen den Kopf.

Gewählt für weniger Autoverkehr

Auch die Mobilitätsforscherin Dagmar Köhler vom Deutschen Institut für Urbanistik (difu) sieht Paris bei den Weichenstellungen für die Mobilität der Zukunft inzwischen vorn. Ein entscheidender Faktor sei, dass die Verkehrswende in Paris Chefsache sei. "Das ist Ausdruck von political leadership und es ist besonders bemerkenswert, dass die Pariser Bürgermeisterin ausdrücklich mit einem Plan für eine lebenswerte Stadt mit weniger Autos wiedergewählt wurde", stellt Köhler fest. Beachtlich findet die difu-Wissenschaftlerin auch das Tempo, das Hidalgo beim Stadtumbau vorlegt. "Berlin hatte schon vor 10 Jahren viele Radwege. Paris hat beim Radverkehr praktisch bei Null angefangen", sagt sie. Ragnhild Sørensen hat bei ihrer Radtour durch Paris auch registriert, dass es dort inzwischen feste, zugewiesene Stellplätze für Leihräder und E-Scooter gibt, während an der Spree immer noch diskutiert wird, wie man das Wildparken dieser Zweiräder in den Griff bekommen kann. Und Lutz Kaden von der Berliner Industrie- und Handelskammer IHK blickt etwas sehnsüchtig auf die "echten Lieferzonen", in denen nur das Be- und Entladen und sonst nichts erlaubt ist. "Das könnten wir uns von Paris abgucken."

dpa/Patrick Pleul Wie es Schwarzen Menschen geht, die hier ins Grüne fahren - "Ich fühle mich sehr unwohl" Es ist Sommer, die Sonne scheint und wer Zeit hat, fährt raus ins Grüne – ins Brandenburgische also. Doch nicht alle Menschen fühlen sich dabei wohl. Manche fahren sogar gar nicht – sie fürchten rassistische Übergriffe. Von Sabine Priess

Hidalgo hat es leichter als Giffey

Allerdings hat Anne Hidalgo es mit ihrer Politik an einer entscheidenden Stelle deutlich leichter als die Regierende Bürgermeisterin: Sie ist "nur" für die Stadt Paris mit ihren gut 2 Millionen Einwohnern und nicht für den gesamten Ballungsraum zuständig. Diese Kernstadt ist vergleichbar mit dem Gebiet innerhalb des Berliner S-Bahn Rings. Franziska Giffey muss dagegen die ganze Stadt mit ihren Außenbezirken und fast doppelt so vielen Einwohnern sowie die Interessen der Pendler im Blick behalten. Auch deshalb findet sich im rot-grün-roten Koalitionsvertrag nur die vage Aussage, dass innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings "mittelfristig" eine Zero-Emission-Zone eingerichtet werden soll. In Paris ist das Jahr 2030 als festes Datum für ein Verbot von Autos mit Verbrennungsmotor schon gesetzt. Die französische Hauptstadt setzt auch hier im Metropolen-Vergleich den Standard. Doch abschreiben will Verkehrsforscherin Köhler Berlin deswegen nicht.

Berlin hat bessere Voraussetzungen

Zuletzt lag der Anteil des Radverkehrs am Berliner Gesamtverkehrsaufkommens bei 18 Prozent, Tendenz steigend. Von dieser Marke ist Paris trotz aller Fortschritte noch ein gutes Stück entfernt. Außerdem seien mit den vielen breiten Straßen die Voraussetzungen hier sehr viel günstiger als im engen Innenstadtbereich von Paris, urteilt Dagmar Köhler vom Deutschen Institut für Urbanistik. "Von daher wäre es in Berlin von der Sache her ein Leichtes den Verkehrsraum anders zu verteilen. Davon kann Paris nur träumen!"