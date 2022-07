Der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg (DGB) will die Vereinbarung des Bündnisses zwischen Senat und Wohnungswirtschaft nicht unterschreiben . Das teilte die Gewerkschaft am Freitag auf seiner Webseite mit. Zuvor hatten bereits der Berliner Mieterverein und der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) die Vereinbarung nicht mitgetragen.

Man würdige die Vereinbarung zwar grundsätzlich, so der DGB, die Initiative von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey sei "der richtige Schritt in die richtige Richtung", weil die private und städtische Wohnungswirtschaft "in die Pflicht genommen wird". Dennoch gehe die Vereinbarung in einigen zentralen Punkten nicht weit genug.

So sei laut DGB unklar, wie mindestens die Hälfte der 20.000 geplanten neuen Wohnungen für Menschen mit niedrigen Einkommen bezahlbar gemacht werden sollen, und wer pro Jahr 5.000 neue Sozialwohnungen bauen wird. Zudem kritisierte der DGB, dass sich die private Wohnungswirtschaft nicht zu einem verbindlichen, allgemeinen Mietenstopp verpflichten lassen wollte. "Damit ist der breiten Mieterschaft zu wenig geholfen." Aus Sicht des DGB fehlt zudem eine Zusage über Tariflöhne im Baugewerbe.