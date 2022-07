Adele Berlin Montag, 11.07.2022 | 16:57 Uhr

Es ist eine Unverschämtheit was sich die Politiker allesamt so ausgedacht haben. Die brauchen ja nichts zu befürchten.

Die Damen u nd Herren fahren gemütlich auf Staatskosten in den Urlaub und leben in Saus und Braus.

Und die Bedürftigen, alte und mit wenig Geld sollen jetzt in Hallen übernachten, geht's noch?!