In einem Fake-Post wird behauptet, die Gedenkstätte Sachsenhausen biete ukrainischen Geflüchteten Unterkunft auf dem Gelände des ehemaligen KZs an. Diese geht dagegen vor und warnt vor Propaganda mit Bezug zur NS-Geschichte. Von Stephanie Teistler

Es sieht aus wie ein Instagram-Post der Gedenkstätte Sachsenhausen: Ein Foto zeigt die rekonstruierten Baracken 38 und 39 auf dem ehemaligen Lagergelände, an ihnen hängt je ein Banner mit der Aufschrift "Willkommen zu Hause" in den blau-gelben Farben der ukrainischen Flagge. Darunter steht ein Text, der angeblich von der Gedenkstätte stammt: Man habe sich dazu entschlossen, auf dem Gelände des Museumskomplexes ein "Hotel“ für ukrainische Geflüchtete einzurichten.

Text, Foto, Absender – alles gefälscht. Das Foto ist eine Manipulation – an den Baracken auf dem Gedenkstätten-Gelände hingen nie Banner, die ukrainische Geflüchtete willkommen heißen sollen. Geflüchtete Ukrainer wurden und werden nicht auf dem ehemaligen Lagergelände untergebracht.

Die Gedenkstätte in Oranienburg (Oberhavel) hat sich dazu entschlossen, den Fake-Post am Dienstag öffentlich zu machen und den Sachverhalt richtigzustellen, so Horst Seferens, Sprecher der Gedenkstätte. Außerdem lasse man den Post gerade von der Polizei auf strafrechtliche Relevanz prüfen. "Die Gedenkstätte wird hier missbraucht, um in übler Weise politische Propaganda zu betreiben."