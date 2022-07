In Brandenburg werden im kommenden Schuljahr laut Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) voraussichtlich 200 Lehrerinnen und Lehrer fehlen . Die genaue Zahl könne man erst im August nennen, wenn feststehe, wie viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Brandenburg zur Schule gehen, sagte Ernst am Dienstag Antenne Brandenburg vom rbb. Etwa 30 Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte seien Seiteneinsteiger.

Die Ministerin betonte, man habe schon vor vier Jahren die Ausbildungskapazitäten an der Universität Potsdam deutlich erhöht. Der Fachkräftemangel vor allem im naturwissenschaftlich-technischen Bereich zeige sich aber auch an den Schulen. Deshalb werde man noch einige Jahre auf Seiteneinsteiger angewiesen sein. Brandenburg habe aber ein sehr gutes Qualifizierungsprogramm, betonte Ernst.



Sie verwies noch auf andere Maßnahmen, mit denen Brandenburg um Lehrer werbe. Dazu zähle zum Beispiel das Stipendienprogramm für Landlehrerinnen und -lehrer: Wer sich im Studium verpflichte, anschließend in einer sogenannten Bedarfsschule zu arbeiten, bekommt 600 Euro im Monat zusätzlich. Dafür hätten sich in der ersten Tranche 25 Studierende beworben.