Hausangestellte bei Diplomaten in Berlin - "Ich weiß nicht, ob ich mein Geld jemals bekommen werde"

Di 19.07.22 | 17:39 Uhr | Von Roberto Jurkschat

Bild: dpa/Andreas Altwein

Diplomaten sind vor Strafverfolgung geschützt - selbst dann, wenn sie ihre Angestellten angreifen oder jahrelang ausbeuten. Eine Hausangestellte aus den Philippinen, die in Berlin gearbeitet hat, versucht jetzt an ihr Geld zu kommen. Von Roberto Jurkschat

Die Berliner Beratungsstelle gegen Menschenhandel Ban Ying hat einen weiteren Fall von Ausbeutung in einem Diplomatenhaushalt in der Hauptstadt öffentlich gemacht. Die philippinische Hausangestellte Maria Santos* hat demnach acht Jahre lang bei einer Diplomatenfamilie gearbeitet, ohne den vereinbarten Lohn zu bekommen. Fünf Jahre lang habe sie sich von morgens bis abends bei der Familie im Sultanat Oman um Essen, Wäsche und um die Kinderbetreuung gekümmert. Anschließend sei sie mit der Familie für drei Jahre nach Berlin gezogen.

950 statt 1.600 Euro

In einem Gespräch mit Pressevertretern am Dienstag berichtet die 45-Jährige mit leiser Stimme von ihrem Schicksal in der Hauptstadt, teils kommen ihr dabei die Tränen. Ihr Arbeitstag habe ungefähr 15 Stunden gedauert, freie Tage habe sie kaum gehabt. Der Diplomat habe ihr dabei nicht den vereinbarten Lohn ausgezahlt, lange habe sie 950 statt 1.600 Euro erhalten. Einschließlich Überstunden schuldet ihr der Arbeitgeber damit rund 80.000 Euro, erklärte Lea Rakovsky, Projektkoordinatorin bei Ban Ying sagte. Nachdem die Betroffene Hilfe bei der Organisation suchte, sei eine einvernehmliche Klärung mit der Botschaft von Oman versucht worden - bislang ohne Erfolg.

Ban Ying: Botschaft von Oman verweigert Kooperation

Der frühere Arbeitgeber streitet alle Vorwürfe ab und weigert sich, an einer Einigung mitzuwirken", erklärte Rakovsky. Das Auswärtige Amt habe sich - wie in solchen Fällen üblich - um ein Mediationsgespräch bemüht. Laut Ban Ying platzten bislang alle avisierten Gesprächstermine, weil der Diplomat, der noch in Berlin lebt, erst einen Vertreter schicken wollte und sich dann krank meldete. Durch die Veröffentlichung des Falles erhoffe man sich doch noch eine einverständliche Lösung, sagte Rakovsky. Denn arbeitsrechtlich hat die Hausangestellte in Deutschland durch den besonderen Schutz, unter dem Diplomaten stehen, kaum eine Chance. Immunität schützt Botschaftsangehörige in der ganzen Welt vor zivil- und strafrechtlicher Verfolgung.

Keine "Persona non Grata"

Bei schwerwiegenden Vorwürfen gegen einzelne Diplomaten hat das Auswärtige Amt allerdings eine andere Option: Es kann Mitarbeitende einer Botschaft zur "Persona non grata" erklären. In der Regel müssen die betroffenen Personen die Bundesrepublik innerhalb von 48 Stunden verlassen. Wie häufig das in den vergangenen Jahren geschehen ist, dazu machte das Auswärtige Amt auf Anfrage von rbb|24 bislang keine Angaben. Über Notifikationen zur "Persona non grata" werde keine Statistik geführt, hieß es. Nach Aussage von Lea Rakovsky hat das Auswärtige Amt allerdings in den vergangenen 20 Jahren nicht einmal wegen der Ausbeutung von Hausangestellten von diesem Intrument Gebrauch gemacht. Wie Ban-Ying-Rechtsanwältin Annett Haberland erklärte, sei dies bisher nur bei Verdacht auf Terrorismus oder Spionage geschehen.

Immer wieder Versöße gegen das Arbeitsrecht

In den Residenzen von Diplomaten in Berlin kommt es offenbar immer wieder zu Verstößen gegen das Arbeitsrecht und Straftaten gegen Hausangestellte. Nach Angaben der Berliner Hilfsorganisation Ban Ying wenden sich pro Jahr durchschnittlich zehn bis 15 Betroffene an die Beratungsstelle, um Schutz zu suchen oder um Lohn für ihre Arbeit einzufordern. "Die Betroffenen, die es schaffen zu fliehen, berichteten meistens, dass sie ausgebeutet wurden und deutlich weniger Lohn bekommen haben als vertraglich vereinbart", sagt Projektkoordinatorin Lea Rakovsky. Häufig verstießen Diplomaten aber auch mit Arbeitszeiten von bis zu 20 Stunden pro Tag gegen das Arbeitsrecht. Allerdings habe sich die Zahl der Beratungen seit Pandemiebeginn deutlich reduziert, derzeit berät Ban Ying vier Hausangestellte von Diplomaten.

Knapp 120 Hausangestellte in Berlin gemeldet

Knapp 120 Hausangestellte seien aktuell beim Auswärtigen Amt gemeldet. Diese Zahl unterliege aber Schwankungen. Etwa ein Drittel der Beschäftigten komme von den Philippinen. Bei den Hausangestellten ist der Aufenthaltsstatus an das Arbeitsverhältnis geknüpft. Diplomaten können laut Ban Ying Hilfen für ihren privaten Haushalt aus aller Welt einreisen lassen. Das Auswärtige Amt stelle ihnen - wie international üblich - Protokollausweise aus. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurde die Anmeldepraxis für private Hausangestellte 2012 verschärft. Das Ministerium sehe es als seine Aufgabe an, Betroffene bei der Durchsetzung ihrer Rechte durch Vermittlung zwischen Arbeitgeber und privater Hausangestellter zu unterstützen, hieß es. Der beste Schutz sei, bereits im Vorfeld Rechtsverstöße zu verhindern. Unter anderem müssten sich Arbeitgeber schriftlich verpflichten, dem oder der Hausangestellten ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen, um die Privatsphäre zu schützen.

Im November 2021 hatte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg mit Verweis darauf die Klage gegen einen Diplomaten, der wegen "ausbeuterischer Beschäftigung" einer Hausangestellten in Anspruch genommen werden sollte, als unzulässig abgewiesen. Diplomaten könnten während der Dauer der Immunität "auch bei - tatsächlich oder angeblich - schweren Rechtsverletzungen nicht gerichtlich in Anspruch genommen werden", hieß es. Die Richterinnen und Richter ließen allerdings die Revision der Klägerin an das Bundesarbeitsgericht zu.

