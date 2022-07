Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Mittwoch mit. Zuvor sei Anzeige von Amts wegen erstattet worden. Die Gedenkstätte hatte die Polizei gebeten zu prüfen, ob eine Straftat vorliege.

In einem Fake-Post wird behauptet, die Gedenkstätte Sachsenhausen biete ukrainischen Geflüchteten Unterkunft auf dem Gelände des ehemaligen KZs an. Diese geht dagegen vor und warnt vor Propaganda mit Bezug zur NS-Geschichte. Von Stephanie Teistler

In verschiedenen Telegram-Gruppen kursierte seit vergangener Woche ein Instagram-Post, in dem behauptet wurde, dass Geflüchtete in Baracken auf dem Lagergelände aufgenommen werden sollten.

Die Gedenkstätte in Oranienburg stellte dazu klar: "Geflüchtete Ukrainer wurden und werden nicht auf dem ehemaligen Lagergelände untergebracht." Die Gedenkstätte werde missbraucht, "um in übler Weise politische Propaganda zu betreiben".

Über die Urheber der Fake-News ist der Gedenkstätte nichts bekannt. "Es entspricht dem Schema der digitalen Desinformationskampagnen, deren Ursprung in der Regel in Russland ist", sagte Horst Seferens, der Sprecher der Gedenkstätte. Offenbar gehe es darum, die ukrainischen Flüchtlinge und die Hilfsbereitschaft in Deutschland zu attackieren.