Unbegleitete Minderjährige in Berlin - Helfer kritisieren Zustände bei der Unterbringung junger Ukraine-Flüchtlinge

Mi 06.07.22 | 06:03 Uhr | Von Roberto Jurkschat

dpa/Uwe Koch Audio: Inforadio | 06.07.2022 | C. Moebus | Bild: dpa/Uwe Koch

Zu wenige Betreuer, zu wenig Taschengeld, mangelnde medizinische Versorgung: Hilfsorganisationen in Berlin üben scharfe Kritik an den Wohnbedingungen junger Flüchtlinge aus der Ukraine. Von Roberto Jurkschat

Hilfsorganisationen in Berlin haben Kritik an den Zuständen bei der Unterbringung junger Flüchtlinge aus der Ukraine geübt. Einige Einrichtungen erfüllten nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards für eine vorläufige Inobhutnahme der Kinder und Jugendlichen, erklärte Daniel Jasch, Projektkoordinator des Berliner Beratungs- und Betreuungszentrums (BBZ) in Berlin-Moabit.

Helfer kritisiert mangelnde Betreuung

Minderjährige, die nach ihrer Ankunft in Berlin zur Beratung in die Sprechstunden des BBZ kämen, hätten von schlechten Wohnbedingungen, Problemen bei der medizinischen Versorgung und fehlenden Betreuern in den Einrichtungen berichtet. Ein Jugendlicher habe dem BBZ gesagt, dass er nicht das gesetzlich festgelegte Taschengeld erhalten habe. Andere berichteten, dass sie nicht die notwendigen medizinischen Leistungen erhielten und es zum Teil kaum Personal gebe, das sich für die Minderjährigen zuständig fühle. "Ich hatte Kinder, die komplett betreuungsfrei waren", sagt Jasch. "Eine Tante rief mich an, weil sie wissen wollte, was mit dem Kind los sei. Die sagte, in der Unterkunft gebe es keine Betreuer und das Kind sei nachts immer unterwegs."

346 unbegleitete Minderjährige in der Obhut des Landes

Nach der Ankunft unbegleiteter Minderjähriger nimmt das Landesjugendamt die Kinder und Jugendlichen vorläufig in Obhut. Anschließend erfolgt ein Clearing, in dem geprüft wird, ob Minderjährige Angehörige haben, bei denen sie leben könnten, oder ob sie unter Vormundschaft gestellt werden müssen. Geprüft wird außerdem, ob ein besonderer medizinischer Versorgungsbedarf besteht. Erst danach werden die Kinder und Jugendlichen in Gemeinschaftsunterkünfte der Bezirke vermittelt. Hilfsorganisationen kritisieren nun, dass einige Träger bei der ersten Inobhutnahme, rund vier Wochen vor der Weiterverteilung der Minderjährigen, die vorgeschriebenen Standards nicht erfüllten. Insgesamt befinden sich in Berlin derzeit 346 Minderjährige in der Obhut der Senatsjugendverwaltung.

Besondere Voraussetzungen für Träger

Das Gesetz schreibt der Senatsjugendverwaltung vor, nur Träger mit der vorläufigen Inobhutnahme zu beauftragen, die den festgelegten Betreuungsschlüssel einhalten, die vorgeschriebene Wohnfläche pro Person anbieten, die geltenden Taschengeldsätze auszahlen und eine vollumfängliche Krankenversorgung anbieten. Die Hilfsorganisationen BBZ, der Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und der Berliner Flüchtlingsrat werfen der Senatsverwaltung für Jugend vor, rechtliche Vorgaben zu missachten, da die Träger, die die Verwaltung beauftrage, nicht über die notwendige Betriebserlaubnis verfügten.

Senatsverwaltung weist Vorwürfe zurück

Ein Sprecher der Senatsverwaltung für Jugend wies diesen Vorwürfe zurück: Alle Träger hätten eine Betriebserlaubnis, die sozialpädagogische Betreuung in den Unterkünften sei rund um die Uhr gesichert. "Selbst soweit Gebäude angemietet werden um kurzfristig in Krisensituation Platzkontingente zu erweitern, wird die pädagogische Betreuung durch einen anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgängig sichergestellt", hieß es. Projektkoordinatorin Helen Sundermeyer vom BumF betont, die Arbeit mit besonders minderjährigen Geflüchteten sei ein sehr sensibler Bereich, die Inobhutnahme sei eine wichtige Kinderschutzmaßnahme. Gerade während der ersten Zeit in einer neuen Stadt müssten Jugendliche eine gute Betreuung und geschulte Ansprechpartner haben. Sundermeyer fragt sich deshalb, ob auch alle Träger wirklich die passende Betriebserlaubnis haben. "Wenn ich solche sensiblen Aufgaben wahrnehmen will, brauche ich natürlich auch eine Betriebserlaubnis für die Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und nicht nur für die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe", sagt Sundermeyer.

Deutlicher mehr unbegleitete Minderjährige in Berlin

Tatsächlich musste die Berliner Verwaltung seit Ausbruch des Ukraine Krieges deutlich mehr ankommende Kinder und Jugendliche unterbringen, allein im März wurden 385 unbegleitete Minderjährige registriert, mehr als halb so viele wie im gesamten Jahr 2021. Die Kapazitäten zur Unterbringung junger Flüchtlinge wurden seither bereits deutlich erhöht, von 80 Plätzen im August 2021 auf 400 Plätze im April. "In den Jahren zuvor wurden bereits Plätze in landeseigenen Immobilien geschaffen, um auf ein plötzliches Ansteigen der Zahlen reagieren zu können", teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung dem rbb mit. "Allerdings waren die Kapazitäten nicht darauf ausgelegt, vollständig die Folgen eines überraschenden Angriffskriegs in Europa mit einer entsprechend massiven Fluchtbewegung abzudecken."

Rechnungshof stellte 2017 "erhebliche Rechtsbrüche" fest

Projektkoordinator Daniel Jasch kritisiert, dass der Berliner Senat aus der Vergangenheit mehr hätte lernen müssen. Tatsächlich hat der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht 2017 bereits "erhebliche Rechtsbrüche" bei der vorläufigen Unterbringung geflüchteter Kinder und Jugendlicher in Berlin festgestellt. "Die ambulante sozialpädagogische Betreuung in diesen Unterkünften liegt weit unter dem gesetzlichen Standard für Inobhutnahmen", hieß es. "Die Senatsverwaltung hat bei der vertraglichen Einbindung von freien Trägern der Jugendhilfe systematisch vertragsrechtliche Grundsätze genauso unbeachtet gelassen wie die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung." Auch der Rechnungshof kritisierte damals, dass die Senatsverwaltung für Jugend Minderjährige in Einrichtungen verteilt habe, deren Träger für die Inobhutnahme keine Betriebserlaubnis hätten. Nach Aussage Jaschs sollen Mitarbeiter der Jugendverwaltung nach dem Bericht des Rechnungshofes gegenüber Hilfsorganisationen einen Notfallplan angekündigt haben, mit dem kurzfristig größere Kapazitäten für junge Geflüchtete aufgebaut werden können. "Davon war irgendwann aber keine Rede mehr. Jetzt stehen wir wieder vor demselben Problem."

