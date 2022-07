Kleindiek verwies darauf, dass unter seiner Federführung im Senat diverse Maßnahmen zur Verbesserung der Situation eingeleitet worden seien. Ein großes Problem sei, dass ein Fünftel derjenigen, die einen Termin gebucht haben, zu diesem dann nicht erscheinen, ohne vorher Bescheid zu sagen. Oftmals haben Betroffene mehrere Termine in verschiedenen Ämtern vereinbart und erscheinen nur zu einem davon.



"Daran müssen wir arbeiten, und das tun wir auch", so der Staatssekretär. So würden nun Erinnerungsmails zwei Tage vor dem Termin versandt, sofern Bürgerinnen und Bürger ihre E-Mail-Adresse angegeben haben. Hierbei werde auch auf die Stornierungsfunktion hingewiesen. Diese war vor kurzem bereits bei dem Versand der Terminbestätigung verbessert worden. Dazu wurde ein entsprechender Button in der automatisch versendeten Bestätigungsmail nach einer Terminvereinbarung klarer positioniert.



Bis Ende Januar 2023 werde außerdem ein breiteres Konzept erarbeitet. "Wir planen fünf neue Bürgerämter", kündigte Kleindiek an. "Der Senat wird 100 zusätzliche Mitarbeitende für die Bezirksämter bereitstellen." Zudem soll "ein Springerpool" getestet werden, zunächst mit 20 bis 30 Mitarbeitenden. Spitzenlasten in einem Bürgeramt, so die Annahme, könnten dann unbürokratisch ausgeglichen werden. "Das ist ein gesamtstädtisches Experiment", so Kleindiek.