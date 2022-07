Was bei der Berlin-Wahl schiefging und was besser werden muss

Die Berliner Wahlleiterin kann die Fehler bei der Wahl 2021 nicht umfänglich aufarbeiten, heißt es in einer Stellungnahme an den Berliner Verfassungsgerichtshof. Dafür reichen die ihr zur Verfügung stehenden Informationen angeblich nicht aus.

Fazit der Kommission: Die Landeswahlordnung müsse so geändert werden, dass die Wahllokale vor Beginn des Wahltags vollständig mit der notwendigen Anzahl an Stimmzetteln ausgestattet sind. Eine gestärkte Landeswahlleiterin müsse das Recht haben, diese Ausstattung bei den Bezirkswahlämtern verbindlich abzufragen, um die Wahl als "Managerin" in der gesamten Stadt steuern zu können.

Als eines der Hauptprobleme identifiziert die Kommission die Ausstattung und Vorbereitung der Wahllokale . Nach der geltenden Berliner Wahlordnung müssen die ehrenamtlichen Wahlvorstände die Stimmzettelpakete am Tag vor der Wahl eigenhändig im Bezirkswahlamt abholen, mit nach Hause nehmen, um sie dann am Wahltag ins Lokal zu transportieren.

In der Anhörung zu Wahlpannen in Berlin zur Bundestagswahl werden haarsträubende Vorkommnisse geschildert. Der Prüfungsausschuss berät, ob die Abstimmung in einigen Bezirken wiederholt werden muss. Für den Bundeswahlleiter ist das unumgänglich.

Zweites großes Problem aus Sicht der Wahlkommission war die unterschiedliche Ausstattung der Wahllokale mit Wahlkabinen. In elf von zwölf Bezirken seien am 26. September in den Lokalen im Schnitt nur zwei Kabinen aufgestellt worden. In Simulationen rechnete die Kommission nachträglich aus, dass schon bei durchschnittlich 400 Wählenden pro Lokal, die jeweils drei Minuten in der Kabine verbringen, Schlangenbildungen und Wartezeiten von bis zu anderthalb Stunden unvermeidlich waren. Deshalb mussten etliche Wahllokale bis weit nach 18 Uhr wählen lassen.

Auch hier ist die Empfehlung eindeutig: Es müssten einheitliche Standards für eine höhere Anzahl von Wahlkabinen in allen Bezirken her. Eine gestärkte Landeswahlleitung müsse das bereits im Vorfeld der Wahlen überprüfen können.