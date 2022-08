Hilfe vom Bund - 35.000 Brandenburger erhalten einmaligen Heizkostenzuschuss

Mi 31.08.22 | 14:33 Uhr

imago images Audio: Radio Fritz | 31.08.2022 | Max Käther | Bild: imago images

Von einem einmaligen Heizkostenzuschuss des Bundes zur Entlastung der hohen Energiepreise werden voraussichtlich rund 35.000 Menschen in Brandenburg profitieren. Die Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld sollten voraussichtlich ab Ende September mindestens 270 Euro erhalten, die Bezieher von Bafög sowie Teilnehmer von Aufstiegsfortbildungen mindestens 230 Euro, kündigte die Staatskanzlei am Mittwoch in Potsdam an.



Das Landeskabinett hatte zuvor eine entsprechende Rechtsverordnung beschlossen.

Die Landesregierung setze damit das Heizkostenzuschussgesetz des Bundes um. Die Gesamtkosten in Brandenburg betragen den Angaben zufolge voraussichtlich etwa vier Millionen.

Wohngeldempfänger sowie Bafög-beziehende Schüler und Studierende profitieren

Das Gesetz sei ein erster Ansatz, da viele Haushalte auf das Geld angewiesen seien, sagte Bauminister Guido Beermann (CDU). Angesichts der aktuellen Energiepreiskrise sei es umso wichtiger, die Menschen zu unterstützen, die es am meisten benötigten: "Hier muss jetzt der Bund schnell und unbürokratisch handeln."



In Brandenburg profitieren rund 26.000 Haushalte, die in der Heizperiode zwischen Oktober 2021 und März 2022 mindestens einen Monat lang Wohngeld bezogen haben, automatisch von dem Heizkostenzuschuss. Zudem erhalten 3.300 Bafög beziehende Schüler und Studierende sowie 2.700 Teilnehmer von Aufstiegsfortbildungen den Zuschuss in Höhe von 230 Euro. Hinzu kommen mehrere tausend weitere Anspruchsberechtigte.



Nach Angaben des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen ergab eine Erhebung: In den beiden Bundesländern könnten die Heizkosten laut Wohnungswirtschaft um mehr als 50 Prozent steigen.

Das Heizkostenzuschussgesetz des Bundes war am 1. Juni 2022 in Kraft getreten.



Den Heizkostenzuschuss zahlen die Länder an die Bürger aus. Der Bund erstattet den Ländern später die Kosten für die bewilligten und ausgezahlten Zuschüsse zurück.