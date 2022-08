Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat in Berlin der Prozess gegen den 42 Jahre alten Videoblogger Nikolai N. begonnen, dem eine Reihe von Straftaten zur Last gelegt werden.

Die Anklage wirft dem Mann, der sich selbst "Volkslehrer" nennt, unter anderem das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. So soll er in einem Fall auf einem von ihm betriebenen Youtube-Kanal ein Interview veröffentlicht haben, in dem die rechtskräftig verurteilte Volksverhetzerin Ursula Haverbeck den Holocaust leugnete.

In einem anderen Fall habe er in einem Video einen Mann bewusst in seiner jüdischen Identität angreifen wollen, so die Anklage. Zudem habe er im Internet Bilder einer Person verbreitet, die den Hitlergruß zeige.