Bei extremer Trockenheit ist es in Brandenburg in diesem Jahr bislang zu knapp 500 Waldbränden gekommen. Darunter seien fünf Großschadenslagen gewesen, bilanzierte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. "Ich hoffe, das war ein Ausnahmejahr", sagte der Minister. "Wenn das die Regel wird, müssen wir uns im Feuerwehrbereich noch viel intensiver darauf einstellen", sagte Stübgen. Neben der extremen Trockenheit hätten außergewöhnliche Windereignisse für Großbrände gesorgt, erklärte der Minister. So habe in Frohnsdorf und Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ein Heißluftsturm über Stunden die Flammen angefacht, wie er sonst nur aus Afrika bekannt sei. Und bei Falkenberg (Elbe-Elster) habe eine Gewitterzelle einen Tornado ausgelöst, der den zuvor bereits unter Kontrolle gebrachten Waldbrand auf die zwanzigfache Fläche ausgeweitet habe.

Am Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Daten zum diesjährigen Sommer veröffentlich, die Stübgens Warnungen untermauern: Die Durchschnittstemperatur in Brandenburg lag in den drei Sommermonaten bei 19,8 Grad - und damit nur unwesentlich unter dem bundesweiten Spitzenwert von 20,6 Grad, den Berlin aufgestellt hat (Bundesschnitt: 19,2 Grad).



Damit gehörte dieser Sommer zu den vier wärmsten in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen. Die regionalen Hitzerekorde des Sommers wurde an den Messstationen in Berlin-Buch (38,3 Grad) und in Cottbus (39,2 Grad) gemessen.



Besorgniserregend ist vor allem der Blick auf die Trockenheit in der Region: Nur 130 Liter Regen pro Quadratmeter kamen in Brandenburg in diesem Sommer zusammen, das ist deutlich weniger als in früheren Vergleichsperioden und auch weniger als der aktuelle Bundesdurchschnitt, der liegt bei 145 Litern pro Quadratmeter.



Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 31. August 2022, 19:30 Uhr