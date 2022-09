Sieben Mal hat Elizabeth II. in ihrer langen Regentschaft Berlin und Brandenburg besucht – ihr Tod berührt viele Menschen in der Region. Auch die Landespolitik reagiert mit großer Trauer und würdigt die historische Rolle der Queen.

Auch in Berlin und Brandenburg trauern viele Menschen um die verstorbene britische Königin Elizabeth II. Bereits kurz nach der Nachricht vom Tod der Queen am Donnerstagabend legten erste Menschen vor der britischen Botschaft in Berlin Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Am Freitagmorgen kommen immer mehr Blumensträuße, Mitteilungen oder Briefe auf Papier und einzelne britische Fähnchen hinzu. Die britische Fahne vor dem Gebäude weht auf halbmast, der Sicherheitsbereich wurde vorsichtshalber abgesperrt.

In den Commonwealth-Staaten Australien und Neuseeland wurde Staatstrauer angeordnet. Der neue König Charles III. wird nach London zurückkehren und sich im Laufe des Tages an sein Volk wenden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Aus der Berliner Landespolitik gab es zahlreiche Beileidsbekundungen. Die Königin sei eng mit Berlin verbunden gewesen, erklärte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Viele Bürger hätten ein inniges Verhältnis zu ihr gehabt. "Die Queen begleitete uns ein ganzes Leben lang, sie war schon zu Lebzeiten eine Legende", sagte Giffey laut einer Mitteilung der Senatskanzlei Berlin am Donnerstagabend. "Es war die Kraft ihrer großartigen Persönlichkeit, die uns Berlinerinnen und Berliner immer wieder fasziniert hat." Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhaus, Dennis Buchner, sprach am Freitag der königlichen Familie sein Beileid aus. "Sie hat mit ihren insgesamt sieben Besuchen in Berlin gezeigt, dass die Briten fest an der Seite unserer Stadt stehen. In der Zeit des Kalten Krieges war das ein wichtiges Signal. Auch in das wiedervereinigte Berlin kam die Queen immer wieder gerne. Diese Treue zu Berlin werden wir nicht vergessen. Ich bin überzeugt: Die Queen lebt in unseren Herzen weiter", so Buchner. Der Berliner CDU-Landeschef Kai Wegner bezeichnete die Queen als Vorbild und moralische Instanz. Mit ihre gehe eine große, einmalige Europäerin, die Geschichte geschrieben habe, so Wegner: "Sieben Jahrzehnte lang stellte sie sich in den Dienst ihrer Nation und genoss weltweit höchstes Ansehen. In ihrem Herz hatten auch Berlin und die Berliner einen großen Platz."

Vor dem Rathaus Schöneberg trägt sie sich am 27. Mai 1965 in das Goldenen Buch der Stadt ein.

Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Sie saß 70 Jahre lang auf dem Thron. Nun ist ihr ältester Sohn Charles König. Die Queen reiste während ihrer langen Regentschaft insgesamt sieben Mal nach Berlin und Brandenburg. Erstmals kam sie 1965 ins damals noch geteilte Berlin. Zum ersten Mal sahen die Queen und ihr Gemahl Prinz Philip die Sperranlagen mitten in der Stadt. In langsamer Fahrt fuhr ihr Wagen nahe an der Mauer vorbei. Vor dem Rathaus Schöneberg, wo sich etwa 100.000 Menschen versammelt hatten, nannte die Monarchin ihren Berlin-Aufenthalt "ein tief bewegendes Erlebnis". 1978 war sie erneut in Berlin zu Gast und nahm am 24. Mai 1978 eine Parade zu Ehren ihres Geburtstages ab - erstmals außerhalb Londons. An der Gedächtniskirche hielt sie eine Ansprache vor 40.000 Menschen und machte einen Spaziergang auf dem Kurfürstendamm. das nächste Mal dann im Mai 1987 anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt.

1992 galt ihr besonderes Interesse dem Osten des wiedervereinigten Landes. In Dresden setzte sie mit ihrem Besuch fast 50 Jahre nach dem vernichtenden Bombenangriff alliierter Flugzeuge auf die Stadt ein Zeichen der Versöhnung. In Leipzig begab sie sich auf die Spuren der friedlichen Revolution in der DDR Ende der 1980er Jahre. Am Brandenburger Tor in Berlin hatte sie erstmals ostdeutschen Boden betreten. Zudem besuchte sie das Schloss Sanssouci in Potsdam.

Im Jahr 2000 eröffnete Elizabeth II. als erste amtierende Monarchin in der Geschichte des Königreichs eine britische Botschaft. Der Neubau in der Nähe des Brandenburger Tors wurde an der Stelle errichtet, an der die im Zweiten Weltkrieg zerstörte alte Vertretung gestanden hatte.

Zu ihrem Staatsbesuch 2004 hatte sich das Protokoll etwas besonderes ausgedacht: eine Fahrt mit der Berliner S-Bahn. Im Panoramazug konnte sich die Queen auf dem Weg nach Potsdam ein Bild vom Wandel der einst geteilten Stadt machen. Neben Schloss Cecilienhof besuchte die Queen auch Krongut Bornstedt. Zum Abschluss ihres Besuches in Brandenburg hatte die Queen auf dem Militärfriedhof in Stahnsdorf Kriegstote Großbritanniens und der Commonwealth-Staaten geehrt.

Im Jahr 2015 war die Queen zuletzt in Berlin zu Gast und traf unter anderem auf Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

