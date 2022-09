Einsprüche gegen Abgeordnetenhauswahl - Berliner Verfassungsgericht hält Wahlwiederholung für möglich

Schlechte Vorbereitung, chaotischer Ablauf: Bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen zeichnet sich eine Wiederholung ab. Das wurde bei einer ersten Verhandlung des Verfassungsgerichts deutlich.



Der Berliner Verfassungsgerichtshof hält nach einer vorläufigen Einschätzung eine komplette Wiederholung der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus sowie der Bezirksverordnetenversammlungen für erforderlich. Bei einer ersten Anhörung des Gerichts zu den Wahlpannen im Jahr 2021 sagte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting, eine "vollständige Ungültigkeit" der Wahl komme in Betracht.



In einer Mitteilung vom Mittwoch erläuterte das Gericht seine erste Einschätzung, die auf der Prüfung von schriftlich ausgetauschten Argumenten der Beteiligten sowie von Unterlagen beruht. Demnach seien die Wahlen so unzureichend vorbereitet gewesen, dass ihr Gelingen schon vor Beginn in Gefahr war, heißt es. Wahlfehler, etwa durch falsche oder fehlende Stimmzettel, gab es nach Ansicht des Gerichts nicht nur während des Wahltags. Schon die unzureichende Vorbereitung einer Wahl sei als Wahlfehler zu werten.



Gerichtspräsidentin Selting betonte, es habe sich um Präsenzwahlen gehandelt. Das bedeute, dass alle die Wahlberechtigten die Möglichkeiten haben müssten, im Wahllokal zu wählen. Die Briefwahl stelle lediglich eine Alternative dar. Es sei jedoch zu unzumutbar langen Wartezeiten vor den Wahllokalen, zur zeitweisen Schließung von Wahllokalen und zur Austeilung von zu wenig oder falschen Stimmzetteln gekommen.

Gericht: Fehler waren mandatsrelevant

Es hätten "teilweise chaotische" Zustände geherrscht, viele Wahllokale seien "völlig überlastet" gewesen, so der Verfassungsgerichtshof. Zudem habe ein Teil der Wählenden ihre Stimme abgegeben, während bereits erste Hochrechnungen in der Presse veröffentlicht wurden.



All diese Fehler seien nach einer vorläufigen Einschätzung mandatsrelevant gewesen - sie hatten nach Einschätzung des Gerichts also Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Parlaments und die Verteilung der Mandate. Wohl nur durch eine komplette Wahlwiederholung könne ein verfassungskonformer Zustand herbeigeführt werden. Maßgeblich verantwortlich für das Gelingen der Wahl sei die Landeswahlleitung, die eine Kontroll- und Koordinierungspflicht habe.

Selting: Einschätzungen könnten sich noch ändern

Das Gericht beschäftigt sich am Mittwoch erstmals mit den Wahlpannen im vergangenen Jahr. Von den insgesamt 35 Einsprüchen sollen zunächst vier verhandelt werden. Dabei geht es um die Beschwerden des Senats, der Landeswahlleitung sowie der Parteien AfD und Die Partei. Über weitere Wahlprüfungsanträge will das Gericht später entscheiden. Am Mittwoch sollten die Klagenden angehört werden. Gerichtspräsidentin Selting sagte, es könne sein, dass sich dadurch die Einschätzungen des Gerichts "an der ein oder anderen Stelle" noch änderten. Mit einer Entscheidung noch am Mittwoch ist nach wie vor nicht zu rechnen. Das Gericht muss aber spätestens binnen drei Monaten nach der Anhörung entscheiden.

AfD rechnet mit kompletter Wahl-Wiederholung im Frühjahr 2023

Derweil stellte Berlins AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker klar, dass sie fest mit einer kompletten Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im nächsten Frühjahr rechnet. "Ich würde mich wundern, wenn das Gericht da noch einen anderen Ausweg finden würde", sagte Brinker am Mittwoch am Rand der mündlichen Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs. "Insofern gehe ich persönlich davon aus, dass dieses vorläufige Urteil Bestand haben wird." Das Gericht müsse sich dann endgültig bis Ende Dezember festlegen. "Und dann wäre eine Wahl anzusetzen bis spätestens Ende März nächsten Jahres. Das wäre auch in unserem Sinne und im Sinne der Berliner", sagte die AfD-Fraktionschefin.

Verhandlung unter Polizeischutz

Um die Verhandlung am Verfassungsgerichtshof über die Gültigkeit der Wahl abzusichern, sind rund 80 Justizwachtmeister und Polizisten im Einsatz. Verhandelt wird wegen der ungewöhnlich großen Zahl von Verfahrensbeteiligten in einem großen Hörsaal der Freien Universität in Berlin-Dahlem, in dem bis zu 570 Teilnehmer Platz finden. Zuletzt hatten sich mehr als 200 Beteiligte angekündigt, unter ihnen viele gewählte Abgeordnete und nicht gewählte Kandidaten.

Viel Chaos am 26. September 2021

Am 26. September 2021 waren die Berlinerinnen und Berliner gleich zu vier Abstimmungen aufgerufen. Gewählt wurden der Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen. Dazu kam noch ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Es bildeten sich lange Warteschlangen an Wahllokalen. Manche hatten deutlich länger als 18 Uhr offen, weil Stimmzettel fehlten oder im falschen Wahllokal ausgereicht wurden. Die Berliner Landeswahlleitung zählte allein in 207 Wahllokalen Unregelmäßigkeiten.



Über die Gültigkeit der Bundestagswahl vom selben Tag entscheidet der Bundestag in einem eigenen Verfahren. Dessen Wahlprüfungsausschuss wird eine Empfehlung für das Plenum abgeben, welches im Oktober entscheiden soll. Es wird erwartet, dass sich der Wahlprüfungsausschuss an der Beurteilung des Berliner Verfassungsgerichts orientiert.

dpa-Zentralbild/Monika Skolimowska Berliner Wahlchaos zur Bundestagswahl - Verfassungsrechtler: Nachwahl nur nötig, wenn Pannen mandatsrelevant waren Das Chaos bei der Bundestagswahl in Berlin wird Juristen noch lange beschäftigen. Vor einer teilweisen Neuwahl stehen noch einige Hürden. Die betroffenen Wähler hätten aus Sicht eines Verfassungsrechtlers einen taktischen Vorteil.

CDU, FDP und AfD fordern Geisels Rücktritt

Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers forderte unterdessen den Rücktritt von Senator Andreas Geisel (SPD). "Wer das Vertrauen in Wahlen erschüttert, gefährdet unsere Demokratie. Ich finde es schlimm, dass bis heute weder die SPD, noch der für das Wahlchaos verantwortliche Senator Geisel Konsequenzen gezogen haben", teilte Evers am Mittwoch mit. "Ich halte seinen Rücktritt für unausweichlich." Geisel war zum Zeitpunkt der Wahl im September 2021 Innensenator und steht inzwischen an der Spitze der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen. Der Berliner FDP-Landesvorsitzender Christoph Meyer schloss sich Forderungen nach einem Rücktritt Geisels als Senator an. "Er sollte weiteren Schaden vom Ansehen des Senats durch seinen sofortigen Rücktritt abwenden", teilte er am Mittwoch mit. Auch nach den Worten der AfD-Fraktionsvorsitzenden Brinker wäre ein Rücktritt Geisels eine logische Konsequenz. "Es ist eine unglaubliche Klatsche für den Berliner Senat und die SPD-Führung. Anders kann man es nicht sagen", so die AfD-Politikerin. "Gerade die Senatsinnenverwaltung hat ja immer jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Und das hat das Gericht heute deutlich anders bewertet."