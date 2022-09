Kritik von Verkehrsminister Beermann - Brandenburg sieht Nachfolge für Neun-Euro-Ticket skeptisch

Mo 19.09.22 | 09:49 Uhr

dpa/Christoph Soeder Audio: rbb24 Inforadio | 19.09.2022 | O-Ton Guido Beermann | Bild: dpa/Christoph Soeder

Berlin hat ein befristetes Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket vorgestellt. Brandenburg beklagt dafür vor allem finanzielle Schwierigkeiten. Verkehrsminister Beermann kritisiert fehlende Investitionen und zeichnet ein mögliches Zukunftsszenario.

Der Brandenburger Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hat vor den Beratungen seiner Amtskollegen über eine Nachfolge für das Neun-Euro-Ticket am Montag mehr Geld vom Bund gefordert. Im rbb24-Inforadio sagte er, die Länder seien nicht in der Lage, ein Nachfolgeticket in der Höhe zu finanzieren, wie sie es sollen. Wichtiger als ein weiteres günstiges Ticket seien überdies Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr.

dpa/Wolfgang Kumm Einstieg ab November oder Dezember möglich - Giffey konkretisiert Abo-Optionen für 29-Euro-Ticket in Berlin Ab Oktober bekommt Berlin für drei Monate das 29-Euro-Ticket. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey konkretisiert im Interview mit dem rbb nun die Abo-Optionen und betont, Berlin wolle sich weiter für ein kostengünstigeres Ticket einsetzen.



Beermann: Investitionen müssen Vorrang haben

Die Länder bräuchten 1,5 Milliarden Euro zusätzlich, um das Angebot "attraktiv, zuverlässig und schnell" machen zu können, betonte Beermann. "Es ist so, dass aufgrund der Verfassung der Bund in der Finanzierungsverantwortung ist und die Länder in der Verantwortung sind, den Verkehr zu bestellen und zu fahren. Der Ball des Handelns liegt jetzt ganz klar beim Bund." Die Länder bekämen derzeit 9,5 Milliarden Euro an Regionalisierungsmitteln, doch das reiche nicht aus, erklärte Beermann: "Wenn wir jetzt Gefahr laufen, dass wir dort keine Unterstützung bekommen, dann muss man sich natürlich schon vor Augen halten, was das bedeutet. Das heißt, dass Investitionen gestoppt werden, dass der Nahverkehr ausgedünnt wird und schlimmstenfalls sogar Abbestellungen vorgenommen werden müssen."

Berlin und Brandenburg uneinig

Die Verkehrsminister der Länder und des Bundes beraten am Montag über eine Nachfolge für das Neun-Euro-Ticket. Ein gemeinsames Konzept gibt es bisher noch nicht. Der Bund will 1,5 Milliarden für ein verbilligtes Ticket in allen Verkehrsverbünden zahlen, wenn die Länder genauso viel dazu geben. Berlin hat sich derweil für eine befristete regionale Übergangslösung entschieden. Hier soll es von Oktober bis Dezember ein 29-Euro-Ticket geben, allerdings nur für die Tarifzonen A und B. Brandenburg wollte sich an dem Modell nicht beteiligen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.09.2022, 8:30 Uhr