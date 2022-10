Hintergrund ist die Rückkehr der früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Birgit Malsack-Winkemann als Richterin in die Berliner Justiz . Um sie wegen ihrer Äußerungen im Bundestag unter anderem über Geflüchtete in den Ruhestand zu versetzen, gebe es keine Rechtsgrundlage, hatte in der vergangenen Woche das Berliner Richterdienstgericht festgestellt.

Mit der von der CDU beantragten Verfassungsänderung könnte das anders werden. Künftig soll in Berlin wie auch in Brandenburg und den meisten anderen Bundesländern die Regelung des Grundgesetzes angewendet werden. Auf Antrag des Landesparlaments würde das Bundesverfassungsgerichts mit Zweidrittelmehrheit entscheiden, ob der verfassungswidrige Verstoß so schwer wiegt, um die angeklagten Richterinnen und Richter in den Ruhestand zu versetzen oder auch ganz zu entlassen.