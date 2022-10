Mittelverdoppelung - Berlin baut Wohnungsprojekte für Obdachlose aus

Mo 10.10.22 | 14:24 Uhr

Bild: dpa/Christoph Soeder

Seit 2019 versucht Berlin, Obdachlosen mit zwei Hilfsprojekten Wohnungen zu vermitteln. Rund 50 Frauen fanden so eine Unterkunft. Nun gibt Berlin Geld, um diese Projekte zu verlängern - und auszuweiten.

Berlin baut seine Wohnungsprojekte für Obdachlose aus. Zwei bestehende Modellprogramme sollten verstetigt werden, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Montag. Für die Projekte "Housing First" und "Housing First für Frauen" stellt Berlin demnach zwischen 2022 und 2023 insgesamt 6,1 Millionen Euro zur Verfügung. Das entspreche einer Verdoppelung der Mittel, sagte Kipping.

Die Projektarbeit sei mit dem Einzug in eine Wohnung nicht beendet, sagte Kipping unter Hinweis auf den Bedarf an Beratung und psychologischer Betreuung der Betroffenen. Künftig werde das Angebot auf Frauen mit Kindern ausgeweitet. Kipping rief am Montag in Berlin Vermieterinnen und Vermieter dazu auf, sich an der Initiative zu beteiligen, denn "die Wartelisten sind lang". In Berlin leben nach einer Straßenzählung von 2020 rund 2.000 Menschen auf der Straße, hinzu kommt nach der Einschätzung von Experten eine

hohe unbekannte Dunkelziffer.

300 Frauen auf der Warteliste

"Housing First" vermittelte nach Angaben des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF) im Rahmen des dreijährigen Pilotprojekts 45 Wohnungen an Männer und Frauen. Bis Ende kommenden Jahres werde die Zahl auf 120 steigen, sagte Elke Ihrlich vom SkF, der das Programm gemeinsam mit der Berliner Stadtmission und der Neue Chance gGmbH betreibt. Über das allein vom SkF betriebene Programm "Housing First für Frauen" hätten 50 weitere Betroffene einen Mietvertrag erhalten. Deren Zahl soll bis Ende 2023 auf 115 steigen. Bedingung ist, dass die Menschen tatsächlich auf der Straße leben, aber auch fähig sind, eine Wohnung allein zu bewohnen. Die Projektteilnehmer werden zusätzlich von Sozialarbeitern begleitet und beraten. Die Miete wird, wenn nötig, vom Jobcenter oder Sozialamt bezahlt.

Insgesamt 300 Frauen befinden sich laut SkF auf der Warteliste, davon 100 mit Kindern. Viele Betroffene übernachten demnach derzeit getrennt von ihren Kindern in Autos oder Wohnwagen; darunter seien zahlreiche Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt, hieß es. Die wohnungslosen Frauen in Berlin sind laut Angaben zwischen 20 und 76 Jahren alt und gehören unterschiedlichen Berufsgruppen an. Darunter seien auch Akademikerinnen. Ein Problem seien etwa auch "ältere Frauen, wenn sie dement werden und nicht mehr allein leben könnten", sagte Ihrlich. Auch ihnen "wollen wir ein Angebot machen". Wichtig sei grundsätzlich "der frauenspezifische Zugang". Viele obdachlose Frauen hätten sexuelle Gewalt erfahren und benötigten bei der Beratung einen geschützten Raum.