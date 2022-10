toberg Mittwoch, 19.10.2022 | 11:44 Uhr

Na super... alles auf Rausch. Und jetzt komm mir keiner mit verantwortungsvollem Umgang und so. Das beherrschen die wenigsten Jugendlichen.

"dürften an Menschen von 18 bis 21 Jahre nur Produkte mit einem THC-Gehalt von höchstens 10 Prozent verkauft werden"

- Wer soll das kontrollieren, besonders das mit dem THC Gehalt?

"Lauterbach: Cannabis gehört zu einer modernen Gesellschaft"

- Ja klar... die moderne Gesellschaft ist nur noch im Rausch zu ertragen. Reichen nicht schon 2 legale Drogen?

"Der Cannabiskonsum in Maßen, gut abgesichert," - Das gerät außer Kontrolle, garantiert! Das mit den in Maßen klappt schon beim Alkohol nicht so gut so insgesamt unter Jugendlichen.

Holland ist nach Jahrzehnten des liberalen Umgangs mit Canabis insgesamt heute auch so glücklich mit.