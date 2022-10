Mit einem Lächeln in die Kameras und Scherzen beim Auftakt der gemeinsamen Sitzung von Berliner Senat und Brandenburger Kabinett am Dienstag werden die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) nicht überdecken können, dass es zwischen den Nachbarländern nicht gut läuft. "Das hat keinen Stil", schimpfte ein Minister der Brandenburger Landesregierung kürzlich über den Alleingang des Senats, das 29-Euro-Ticket nur für Berlin einzuführen . Gespräche mit Brandenburg über ein gemeinsames Neun-Euro-Nachfolge-Ticket habe es nicht gegeben. Die Nöte der Brandenburger, zunächst fernab von Berlin den Busverkehr zwischen Dörfern und Kreisstädten abzusichern und erst danach über ein Nahverkehrsticket für beide Länder zu verhandeln, das war für den Senat weit weg.

Man müsse lernen, sich "gegenseitig etwas zu gönnen", hatte die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) zum Ticketstreit erklärt . Ein paar Wochen vorher schon hatte der Senat ein Koalitionsversprechen eingelöst und einen Staatsvertrag gekündigt - ausgerechnet bei der gemeinsamen Bildungspolitik, auf die die Länder bislang immer stolz schienen. Ab 2025 will Berlin seine Lehrkräfte nicht mehr am gemeinsamen Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) fortbilden, sondern sein eigenes Ding machen .

Dabei hatten die politisch Verantwortlichen jahrelang betont, wie beispielhaft Brandenburg und Berlin durch Staatsverträge, eine gemeinsame Landesplanung und gemeinsame Obergerichte verbunden und damit Vorbilder für andere Bundesländer seien. Mit dem Antritt von Franziska Giffey im Roten Rathaus - einer gebürtigen Brandenburgerin - waren Hoffnungen auf einen neuen Schub in den Beziehungen zwischen Berlin und Brandenburg verbunden. Ministerpräsident Dietmar Woidke fuhr sogar zu ihrer Vereidigung nach Berlin.

Aber von der Euphorie des ersten Treffens mit Woidke im Januar ist wenig übriggeblieben. Der Eindruck verstärkt sich, dass konkrete und abrechenbare Verbesserungen für die mehr als sechs Millionen Menschen in Brandenburg und Berlin nicht vornan stehen auf der Agenda beider Landesregierungen. Mal abgesehen von einigen besseren Regionalexpressangeboten mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember.

Die Ursache dafür, dass beide Landesregierungen so unter ihren Möglichkeiten bleiben, könnte darin liegen, dass sich Rot-Grün-Rot in Berlin andere politische Prioritäten gesetzt hat als Rot-Schwarz-Grün in Brandenburg. Auch die Zuschnitte der Ressorts in Senat und Landesregierung sind teils unterschiedlich. Es wirkt so, als denke jeder zunächst nur an sein Bundesland.