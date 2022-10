Die Chaos-Wahl in Berlin beschäftigt Politik und Gerichte noch immer, sie wird wohl wiederholt werden müssen, die Berlin-Wahl schon im Februar 2023. Bei der Bundestagswahl könnte es dagegen bis 2024 dauern. Aber warum ist das so?

Dem voraus gehen einige Entscheidungsprozesse, die mal kürzer oder länger dauern können. Im Fall der Berlin-Wahl und den Wahlen der Bezirksverordnetenversammlungen zeichnet sich ab, dass es am 16. November Klarheit gibt. An diesem Tag entscheidet der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin .

Es steht noch nicht genau fest, wann und wie die Berlin- und die Bundestagswahl in der Hauptstadt wegen der viele Probleme bei der Wahl im Vorjahr wiederholt werden. Eins scheint aber jetzt schon klar: Die Berlinerinnen und Berliner werden wohl zwei Mal an die Urnen gerufen.

Nach dem Chaos bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten könnten die Berliner:innen erneut an die Urnen gerufen werden. Doch was, wenn man inzwischen umgezogen ist? Und gibt es jetzt wieder Wahlkampf?

Während in Berlin direkt ein Gericht die Entscheidung fällt, geschieht das im Bund zunächst auf politischer Ebene - bevor es dann sehr wahrscheinlich doch noch vor Gericht geht.

Über die mögliche Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin entscheidet zunächst der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages, in dem die Ampel-Fraktionen die Mehrheit bilden. Laut dem SPD-Abgeordneten Johannes Fechner, der auch Mitglied im Wahlprüfungsausschuss ist, soll sich das Gremium am 7. November zu einer Sondersitzung treffen und eine Empfehlung an den Bundestag beschließen. Der solle darüber dann am 11. November entscheiden. Danach läuft eine Einspruchsfrist von 60 Tagen.