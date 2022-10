Einige Wochen nach dem Tod des Grünen-Politikers Hans-Christian Ströbele haben Bekannte, Freunde und politische Wegbegleiter am Dienstagabend in Berlin an ihn erinnert. Der frühere RAF-Anwalt und langjährige Grünen-Bundestagsabgeordnete war Ende August im Alter von 83 Jahren gestorben.

In Redebeiträgen erinnerten unter anderem Ströbeles früherer Anwaltskollege Johannes Eisenberg, das frühere RAF-Mitglied Karl-Heinz Dellwo, der ehemalige "taz"-Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch oder der Jurist Klaus Eschen, mit dem Ströbele Ende der 1960er Jahre das Sozialistische Anwaltkollektiv gegründet hatte, an den Grünen-Politiker. An der Gedenkfeier in der Arena Berlin in Alt-Treptow nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 900 Menschen teil.