Gerade erst haben Bund und Länder Entlastungspakete in Rekordhöhe geschnürt. Die Berliner SPD-Fraktion legt nun nach: Sie will die Fernwärme und die Gasag verstaatlichen und das 29-Euro-Ticket dauerhaft verlängern. Obendrauf soll der Schulbau neuen Schub bekommen. Von Jan Menzel

Die Parteichefin der Berliner Linken, Katina Schubert, nannte den Vorschlag, das 29-Euro-Ticket bis Ende 2023 zu verlängern, sinnvoll. "Wichtig ist uns aber", so Schubert, „dass wir jetzt tatsächlich auch ein deutlich verbilligtes Sozialticket kriegen.“ 9 Euro soll das Sozialticket aus ihrer Sicht in Zukunft für alle BerlinPass-Besitzer kosten. Noch wird über den Preis für das Sozialticket verhandelt. Mit dem VBB-Verabredet ist ein Preis zwischen 9 und 19 Euro.

Die Initiative Gemeingut in Bürgerinnenhand (GiB) kritisierte ein weiteres Ziel der SPD-Fraktion: Die Sozialdemokraten wollen die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlinovo Schulen bauen lassen, so wie es aktuell bereits die Howoge tut. "Das sind dann jetzt schon zwei Wohnungsbaugesellschaften, die nicht über die notwendige Expertise für Schulbau und Schulsanierungen verfügen", sagt Herbert Storn von Gemeingut in BürgerInnenhand. Die Initiative kämpft seit Jahren dafür, dass die Bezirke ausreichend Personal bekommen, um Schulbau und -sanierung komplett selbst in die Hand nehmen zu können. Weil die Bezirke aktuell nicht in der Lage sind, die Menge der erforderlichen Schulgebäude zu bauen, beauftragte der Vorgängersenat bereits die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge mit dem Schulneubau.