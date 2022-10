Der Berliner Senat will Lehrkräfte grundsätzlich bis zum vollendeten 52. Lebensjahr verbeamten. Das geht aus der Antwort der Bildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU hervor, die dem rbb vorliegt. Die höhere Altersgrenze für die Lehrkräfteverbeamtung soll temporär gelten. Bis zu ihrem 52. Geburtstag sollen Lehrkräfte einen Verbeamtungsantrag stellen können. Das gilt auch für Lehrkräfte, die aus anderen Bundesländern kommen.

Der Bildungsverwaltung zufolge sollen bisherige Beschäftigungszeiten der Lehrkräfte bei der Verbeamtung voll angerechnet werden. Auch Zeiten etwa in der Schulleitung sollen bei der Übernahme ins Beamtenverhältnis anerkannt werden. Geregelt werden soll das in einem so genannten Artikelgesetz. Zeitnah sollen dazu laut der Bildungsverwaltung die Fachverbände angehört werden. Nach jetziger Planung soll das Gesetz im ersten Quartal 2023 in Kraft treten. Der ursprünglich vorgesehene Termin zum Jahreswechsel wäre damit nicht mehr zu halten.