Energiekrise - Diese Folgen hat die Ausrufung der Notlage für Brandenburg

Mi 12.10.22 | 07:28 Uhr | Von Von Nico Hecht

Bild: imago images/O. Döring

Neben den 200 Milliarden Euro des Bundes fordern Bürger und Unternehmer auch landeseigene Hilfen für ausreichende Entlastungen. Dafür muss Brandenburg Kredite aufnehmen, die es eigentlich nicht aufnehmen darf. Ein Ausweg ist die "Notlage". Von Nico Hecht

Es klingt dramatisch, was die Regierungskoalition in Potsdam ankündigt: "Wir werden dem Landtag empfehlen, eine Notlage zu erklären, für 2023 und 2024," sagt die stellvertretende Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) nach gemeinsamen Beratungen. Was sich anhört, als wäre das Land in den zwei kommenden Jahren handlungsunfähig, bedeutete eher das Gegenteil.



Die Notlagenerklärung sei Voraussetzung dafür, das Brandenburg in dieser Krise auch selber handeln kann, mit Landeshilfen Familien und Firmen unterstützen könne, so die Koalitionsmitglieder von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen.

dpa/Bernd Settnik 2 min Steigende Energiekosten - Brandenburger Koalition kündigt Notlage an und plant Milliarden-Hilfspaket Wie schon während der Corona-Krise sieht die Brandenburger Regierung auch jetzt dringenden Handlungsbedarf: Den Menschen im Land sollen wegen der Energiekrise stärker entlastet werden. Das soll die Ausrufung einer Notlage möglich machen.



Milliardenkredite nötig bei geltender Schuldenbremse

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) spricht dabei vom Brandenburg-Paket. Das soll da unterstützen, wo die Bundesprogramme nicht greifen. Woidke geht davon aus, dass Familien weitere Hilfen brauchen, mittlere und kleine Unternehmen, soziale Einrichtungen, aber auch die Brandenburger Verkehrsbetriebe. Außerdem sei der Koalition wichtig, dass Förderungen in den Umbau der Energiestruktur fließen. Wenn Firmen da auf die Erneuerbaren setzen können, würde das Entlastungen bei den Energiepreisen bedeuten und könne auch für mehr Energiesicherheit sorgen.



Bis zu zwei Milliarden Euro will sich die Landesregierung das Brandenburg-Paket kosten lassen. Das gehe nur mit neuen Krediten. Ab 2023 gilt in Brandenburg aber wieder die Schuldenbremse. "Das hat gesetzlichen Charakter", erklärt der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, Daniel Keller. "Es bedarf also außergewöhnlicher Lagen, um trotzdem Kredite aufnehmen zu können."



Die Verfassung in Brandenburg bietet dafür die Möglichkeit, Notlagen zu erklären. Die Landesregierung sieht das mit der Energiekrise aktuell gegeben. Denn die Preise für Strom und Gas seien so hoch, dass sie von Firmen nicht mehr getragen werden können. Ministerpräsident Woidke sagte, es gelte jetzt gegenzusteuern, dass Brandenburg nicht verliere, "was es sich mühsam wieder aufgebaut hat, nämlich eine funktionierende und gut strukturierte Wirtschaft."



dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Interview | Professor für Energiewirtschaft - "Für die Verbraucher klingt das gut, aber jemand muss die Zeche bezahlen" Eine Expertenkommission der Bundesregierung hat Vorschläge zur Entlastung der Bürger in der Energiekrise gemacht. Im Interview spricht Felix Müsgens von der BTU darüber, für wie sinnvoll er die Maßnahmen hält und wo noch nachgebessert werden müsste.



Opposition: Notlagen-Hilfen kommen zu spät

Im Dezember soll der Brandenburger Landtag die Notlagensituation für die kommenden zwei Jahre erklären. Dementsprechend können die ersten Hilfen auch frühestens im Januar bei den Betroffenen ankommen. Wer genau mit den Landeshilfen unterstützt werden soll, will die Koalition erst festlegen, wenn die Details zum Bundes-Entlastungspaket klar sind. Das dauert vielen Brandenburgern viel zu lange. Die Handwerkskammern im Land zum Beispiel haben schon vor zwei Wochen schnelle Unterstützungen gefordert.



Am wichtigsten dabei seien für die Unternehmen die Regelungen für die Energiepreisbremsen. So sagt es etwa der Präsident des Handwerkskammertages in Brandenburg, Robert Wüst. Für die meist mittelgroßen oder kleinen Betriebe würde ein Gaspreisdeckel aber erst im März greifen – so sieht es zumindest das Konzept der Bundeskommission vor.



Für Familien gilt das gleiche. Deswegen ist man bei den Oppositionsparteien von AfD, Linken und BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag übergreifend der Meinung, Notlagenerklärung und Landeshilfen kämen viel zu spät.



imago images/Frank Hoermann Forderung nach schnellen Hilfen - Energiepreise treiben immer mehr Betriebe in die Pleite 95 Jahre gibt es die Bäckerei Plessow in Teschendorf bereits. Doch die steigenden Energiepreise setzen dem Betrieb zu. So ergeht es anderen Unternehmen auch. Eine Verschuldung ist für einige die einzige Option. Sie hoffen daher auf schnelle Hilfen. Von Nico Hecht

AfD fordert "Winternothilfe"

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter fordert seit drei Monaten von der Landesregierung, eine Notlage zu erklären, damit die Brandenburger nicht einzig auf Bundeshilfen warten müssen. "Zu langsam und ungerecht gestaltet", kommentiert Walter nun das, was bisher zu den Entlastungen bekannt ist. Es sei den Menschen kaum zu vermitteln, warum der Gaspreisdeckel für Konzerne schon ab Januar gilt, für Familien und Handwerksbetriebe aber erst ab März, wenn die Heizsaison fast vorbei sei.



Die AfD fordert ein Sondervermögen "Winternothilfe" einzurichten. Daraus solle den Familien die Lohn- und Einkommensteuer rückerstattet werden, von Oktober 2022 bis Mai 2023. Fraktionschef Hans-Christoph Berndt sagt zudem, er sehe die Gründe für die Krise in den Maßnahmen für eine Energiewende. Deswegen müssten diese sofort zurückgenommen werden, wenn man nicht nur die Symptome der Energiepreiskrise, sondern auch deren Wurzel bekämpfen wolle. Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 11. Oktober 2022, 19:30 Uhr