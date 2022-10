Etwa jeder vierte Bewohner eines Pflegeheims in Brandenburg ist auf Sozialhilfe angewiesen. Im vergangenen Jahr erhielten 8.440 Frauen und Männer Hilfe zur Pflege, 40 weniger als 2020, wie das Statistische Bundesamt auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag mitteilte. Die Zahl der Pflegeheimplätze gab die Behörde den jüngsten Zahlen zufolge für 2019 mit 31.483 an. Brandenburgs Linke-Landeschefin Katharina Slanina nannte die hoheZahl von Sozialhilfeempfängern in den Heimen "inakzeptabel".

Wie aus der Antwort an die Linksfraktion weiter hervorgeht, bezogen im vergangenen Jahr weitere 2.065 Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen Sozialhilfe. Das waren 35 mehr als ein Jahr zuvor.