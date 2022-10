So 23.10.22 | 19:02 Uhr

Bereits am 18. Oktober habe man Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Abstimmung mit dem Oberbürgermister von Brandenburg/Havel, Steffen Scheller (CDU), um ein Treffen gebeten, teilte Schubert weiter mit.

"Landkreise und kreisfreie Städte verbindet die Sorge um die Sicherung der medizinischen Versorgung in allen Regionen des Landes", sagte Schubert am Sonntag laut Mitteilung. "Es geht uns um kurzfristige Hilfen und um eine zukunftsfähige Struktur für die klinische Versorgung im gesamten Land."

Angesichts steigender Energiepreise und der Belastung durch Corona schlagen Krankenhäuser in Brandenburg Alarm. Der Oberbürgermeister von Potsdam, Mike Schubert (SPD), fordert deshalb einen Krankenhausgipfel der Kommunen mit der Landesregierung.

Brandenburgs Krankenhäuser sind in chronischer Finanznot

Die Landkreise in Brandenburg halten zusätzliche Hilfen für Krankenhäuser in der Energiekrise für notwendig. "Die Krankenhäuser dürfen nicht zu kippeln beginnen", sagte der Vorsitzende des Landkreistags, Siegurd Heinze (parteilos), der Deutschen Presse-Agentur in Senftenberg. "Das könnte dann sofort eine Wellenbewegung auslösen und das können wir uns nicht leisten."

Er warnte vor weiteren Insolvenzen von Kliniken: "Ansonsten ist zu erwarten, dass weitere und nicht nur kleine Häuser den Weg nehmen müssen, den jetzt leider das Krankenhaus in Spremberg genommen hat." Aber auch Schulen und Kitas bräuchten finanzielle Unterstütung. Heinze ist Landrat des Kreises Oberspreewald-Lausitz.