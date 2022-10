Das Bündnis "Solidarischer Herbst" hat in mehreren deutschen Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Unter dem Motto: "Solidarisch durch die Krise" protestieren zur Stunde auch in Berlin mehrere Hundert Menschen.

Eine Demonstration für mehr soziale Gerechtigkeit in der Energiekrise hat in Berlin am Samstagmittag begonnen. Zur Auftaktkundgebung versammelten sich laut einem Polizeisprecher etwa 800 Menschen im Invalidenpark nahe des Hauptbahnhofs in Mitte. Am frühen Nachmittag setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Er soll durch das Regierungsviertel zum Brandenburger Tor führen.