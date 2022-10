In Berlin kommen Geflüchtete verschiedenster Nationalitäten an. Die Geschichten vieler Menschen sind dramatisch, sie brauchen dringend Hilfe – aber die Unterkünfte sind voll, die Kapazitäten erschöpft. Von Oda Tischewski

Wie geht es nun weiter? "Wenn die Lage in Afghanistan besser und die Taliban weg wären, würde ich sehr gern wieder zurückkehren", erzählt Nasima, "Wenn das nicht geht, träume ich davon, dass wir hier bleiben und legal arbeiten können, dass mein Sohn in die Kita geht und wir eine eigene Wohnung finden."

Nasima * ist 24. In Afghanistan haben sie und ihr Mann als Journalisten gearbeitet, dann kamen die Taliban zurück. Zusammen mit dem kleinen Sohn musste das Paar seine Heimat verlassen, die erste Station war Polen. Seit zehn Monaten leben sie nun im Marie-Schlei-Haus, einer Unterkunft der Arbeiterwohlfahrt in Berlin-Reinickendorf, wo auch Nasimas zwei Schwestern und ihr Bruder untergebracht sind.

Und viele im Marie-Schlei-Haus haben gar keine Aussicht auf einen Aufenthaltstitel: Sie kommen aus der Republik Moldau oder aus Georgien und gehören zu den Roma, die dort diskriminiert werden - als Asylgrund reicht das in Deutschland allerdings nicht aus. So bleibt die Gemeinschaftsunterkunft, bis sie entweder abgeschoben werden oder einer Abschiebung durch freiwillige Ausreise zuvorkommen.

Das Marie-Schlei-Haus am Reinickendorfer Eichborndamm ist ein sechsstöckiger Zweckbau mit einer metallenen Feuertreppe an der Fassade und einem kleinen Spielplatz. Bis vor einigen Jahren lebten hier Senioren, die Aufzüge und die rollstuhlgerechten Durchgänge erinnern noch daran. Dann wurde das Haus zur Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber umgebaut - aber auch die brauchen die breiten Türen, denn als Heim für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge beherbergt das Marie-Schlei-Haus vorrangig Kranke und Behinderte, Schwangere, aber auch Opfer von Folter und Misshandlungen. Etwa die Hälfte der Bewohner sind Kinder.

Immer weniger Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Berlin an. Noch werden sie im Willkommenszelt am Hauptbahnhof empfangen, doch das muss bald abgebaut werden. Hilfe gibt es auch an anderen Stellen und die sehen vor allem ein großes Problem. Von Yasser Speck

"Viele Leute kommen sehr krank hier an", erzählt Jonas Feldmann, der Leiter des Marie-Schlei-Hauses. "Aus der Republik Moldau haben wir einen hohen Anteil von Menschen mit Roma-Hintergrund – Menschen, die oft keine Gesundheitsversorgung in ihren Heimatländern haben. Wir haben auch viele Fälle von Menschen, die sehr, sehr spät kommen, teilweise zu spät, und die mehr oder weniger dann zum Sterben in Deutschland sind."

Wir haben einfach keine Plätze mehr, weder in Aufnahmeeinrichtungen noch in Gemeinschaftsunterkünften wie dem Marie-Schlei-Haus.

Derweil kommen in Berlin täglich weitere Geflüchtete an: Im Jahr 2021 waren es etwa 7.800, die dauerhaft in der Stadt blieben – eine Zahl, die in diesem Jahr sicher überschritten werden wird. "Ehrlich gesagt ist es so, dass wir jetzt im Herbst wirklich an das Ende der Fahnenstange geraten", sagt Sascha Langenbach vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). "Wir haben einfach keine Plätze mehr, weder in Aufnahmeeinrichtungen noch in Gemeinschaftsunterkünften wie dem Marie-Schlei-Haus."

Gemeinsam mit gemeinnützigen Trägern wie Diakonie, Arbeiterwohlfahrt oder Berliner Stadtmission betreibt das LAF in Berlin knapp 90 Flüchtlingsunterkünfte. Und weil die alle ausgelastet sind, sind Sascha Langenbach und seine Kollegen ständig auf der Suche nach weiteren Immobilien, die sich als Unterkünfte eignen würden. "Der Berliner Immobilienmarkt bringt aber kaum geeignete Objekte hervor. Das ist in Berlin im Moment ein ganz, ganz hartes Brot, was man da zu kauen hat."