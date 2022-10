Mit Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wollen neun Jugendliche und junge Erwachsene vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mehr Tempo beim Klimaschutz in Deutschland erstreiten. Damit solle ein Beitrag dazu geleistet werden, "die Freiheit und Lebensgrundlagen der jungen Menschen und aller künftiger Generationen zu erhalten", teilte die DUH am Dienstag in Berlin mit.

Nach rbb-Informationen sind unter den Klagenden auch Jugendliche aus Berlin und Brandenburg. Es handelt sich um die gleiche Gruppe, die bereits im vergangenen Jahr erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht durchgesetzt hatte, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz anpassen muss [tagesschau.de].