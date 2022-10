Weltenbummler Brandenburg Mittwoch, 12.10.2022 | 09:32 Uhr

Also an sich hört sich das alles ganz gut an. Nur bin auch in beim Jahresabo raus. Ist mir zu unflexibel. ABER noch ist ja nix entschieden, vielleicht geht einer(m) noch ein Licht auf, das sowas die Leute eben nicht wollten, sondern flexibel bleiben. Bin gespannt was raus kommt, auch wenn ich da ne Vorahnung habe.