Die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen ist an den Schulen in Berlin und Brandenburg weiter gestiegen. Gut sieben Monate nach Beginn des Kriegs wurden in der Hauptstadt mehr als 6.500 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) gab am Donnerstag die Zahl von 6.538 Kindern an. Knapp 550 davon besuchen eine berufsbildende Schule, die große Mehrheit wurde also an allgemeinbildenden Schulen aufgenommen.