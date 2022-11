Die Berliner SPD will am Samstag darüber beraten, wie die Menschen in der Stadt durch die Krise geführt werden sollen.

Saleh sagte am Samstag im rbb24 Inforadio, es gehe darum, dass Berlin für alle Menschen bezahlbar bleibe. Er wolle nicht, dass Menschen auswandern müssten. Auch wolle er keine weitere Gentrifizierung in Berlin, so Saleh. Es sei wichtig, dass Berlin in seiner Vielfalt erhalten bleibe. Deshalb müssten die Menschen weiter entlastet werden. Kein anderes Bundesland nehme dazu so viel Geld in die Hand wie Berlin.

Ein weiteres Thema auf dem Landesparteitag dürfte das Urteil des Landesverfassungsgerichts zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl sein, welches für kommenden Mittwoch angekündigt ist. Eine komplette Neuwahl könnte die Mehrheitsverhältnisse verändern. Im Hotel "Estrel" in Berlin-Neukölln werden nach SPD-Angaben 268 Delegierte erwartet. Als Gast ist Bundearbeitsminister Hubertus Heil (auch SPD) angekündigt.