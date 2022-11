SPD-Landesparteitag in Cottbus - Woidke verspricht Brandenburgern Sicherheit in Energiekrise

Die Energiekrise und der Krieg gegen die Ukraine sind die bestimmenden Themen auf dem SPD-Landesparteitag in Cottbus. Ministerpräsident und Parteichef Woidke zeigte sich aber auch selbstbewusst, was den Wirtschaftsstandort seines Landes angeht.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will Wirtschaft und Sozialeinrichtungen mit den Hilfen von Bund und Land in der Energiekrise vor einem Zusammenbruch retten. "Unser Ziel ist es, das zu erreichen, was wir in der Corona-Krise geschafft haben: die wirtschaftlichen und die sozialen Strukturen bei uns im Land gut durch die kommenden schweren Monate und Jahre zu bringen", sagte der SPD-Landeschef am Samstag beim Brandenburger Landesparteitag in Cottbus. Es gehe darum, "mit allen Möglichkeiten zu versuchen, den Menschen im Land Sicherheit zu geben". "Wir werden dieses Ziel erreichen."

Brandenburg-Paket soll Bundeshilfen ergänzen

Der SPD-Landesvorsitzende verwies auf Hilfen der Bundesregierung wie die Entlastungspakete, die Gas- und Strompreisbremsen, aber auch die Kindergelderhöhung, das Bürgergeld und mehr Wohngeld. "Es gab nie in so einem kurzen Zeitraum in Deutschland so viele Entlastungsentscheidungen für kleine und mittlere Einkommen", sagte Woidke. Das geplante sogenannte Brandenburg-Paket von bis zu zwei Milliarden Euro bis Ende 2024 soll die Bundeshilfen ergänzen. Der Landtag will im Dezember über das Ausrufen einer Notlage entscheiden.

Woidke: Kein Bundesland ist derzeit erfolgreicher

Der Regierungschef sprach auch von Kriegsverbrechen beim Ukraine-Krieg durch Russland. "Der Terrorkrieg Russlands gegen die Ukraine muss sofort beendet werden", sagte Woidke. "Mit Absicht wird Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt. Das ist ein Kriegsverbrechen." Rund zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl zeigte sich Woidke selbstbewusst. "Es gibt kein Bundesland derzeitig in Deutschland, das wirtschaftlicher erfolgreich wäre", sagte er auch mit Blick auf Ansiedlungen wie den US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide und den kanadischen Lithium-Hersteller Rock Tech in Guben.

Weiter volle Unterstützung für PCK-Raffinerie

Auch für die Raffinerie PCK in Schwedt sieht die Landesregierung trotz des geplanten Importstopps von russischem Öl eine Zukunft. "Wir werden alles dafür tun, dass dieser Standort als Raffinerie weiterarbeiten kann, dass dieser Standort weiterhin Arbeit schafft, Perspektiven schafft", sagte Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke. "Wir haben es geschafft, zwei Jahre lang den Menschen Arbeitsplatzsicherheit zu geben, allen die im PCK arbeiten." Zugleich gebe es mehr Fördermittel für einen Umbau zu mehr Klimaschutz. Er betonte den Stellenwert der Raffinerie: "Schwedt spielt eine zentrale Rolle für die Versorgung mit Treibstoffen im größten Teil Ostdeutschlands."



