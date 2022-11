So 06.11.22 | 09:28 Uhr

In der Verbandsgemeinde Liebenwerda im Elbe-Elster-Kreis wird am Sonntag erstmals direkt ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Für das Amt kandidieren Thomas Lehmann von der CDU, die parteilose Einzelbewerberin Claudia Sieber und der ebenfalls parteilose Delf Gerlach. Stimmberechtigt sind etwa 21.000 Menschen.

Gewählt ist, wer mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält. Diese müssen zugleich mehr als 15 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen. Sollte niemand in der ersten Runde eine solche Mehrheit erreichen, findet am 27. November eine Stichwahl statt.



Die Verbandsgemeinde Liebenwerda ist ein Zusammenschluss der Städte Bad Liebenwerda, Falkenberg, Mühlberg und Uebigau-Wahrenbrück. Der Bürgermeister ist Chef der gemeinsamen Verwaltung und vor allem für die gesetzlichen Pflichtaufgaben wie Schule und Feuerwehr zuständig.



Der bisherige Amtsinhaber Herold Quick wurde im Januar 2020 von der Verbandsgemeindeversammlung gewählt. Er geht aus persönlichen Gründen zum 1. März in den Ruhestand.