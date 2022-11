Auf Bundesebene war zunächst diskutiert worden, Standorte zu fördern, durch die Frauen nur einen bestimmten Weg zurücklegen müssen. Nach neuen Plänen aber sollen die Mittel nach dem "Königsteiner Schlüssel" verteilt werden, also nach Einwohnerzahlen und Steueraufkommen der Länder. Damit würden - anstatt zunächst geplant mehr als 30 Millionen jährlich - nur noch 3,6 Millionen Euro in die elf brandenburgischen Kliniken fließen, kritisiert die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen beim SPD-Landesverband, Britta Müller, in den Zeitungen. Länder mit vielen Einwohnern würden dagegen profitieren, wie Nordrhein-Westfalen, oder die drei Stadtstaaten, die keine Geburtskliniken in ländlichen Regionen haben.

Das Brandenburger Gesundheitsministerium bestätigte den Zeitungen die Pläne. Ministeriumssprecher Gabriel Hesse sagte, man hoffe, dass die Aufteilung noch einmal überdacht werde. Es gebe bereit eine erste Verständigung zwischen einzelnen Bundesländern, hier eine Korrektur herbeizuführen, so ein Sprecher.



Den Berichten zufolge sollen die Zuschüsse in Brandenburg an elf Kliniken gehen - in Prenzlau, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Perleberg, Brandenburg an der Havel, Templin, Eisenhüttenstadt, Herzberg, Lübben, Lauchhammer und Cottbus. Aktuell gebe es in Brandenburg 25 Krankenhaus-Standorte, in denen Geburtshilfe angeboten wird, schreibt die "MOZ".



