Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will sich dafür stark machen, dass Klima-Demonstranten bei rechtswidrigen Protestaktionen auch in der Hauptstadt künftig länger als 48 Stunden in Gewahrsam genommen werden können.

Dazu müssten allerdings die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Berlin geändert werden, sagte sie am Dienstag dem rbb. Anders als zum Beispiel in Bayern, wo bis zu 30 Tage Gewahrsam möglich seien, könne dieser in Berlin maximal 48 Stunden dauern.

"Ein 30-tägiger Gewahrsam ist in Berlin wie auch in den meisten anderen Bundesländen rechtlich nicht möglich. Schön wäre es, wenn wir das länger als 48 Stunden machen könnten, aber 30 Tage finde ich verfassungsrechtlich eher bedenklich", betonte Spranger im rbb24 Inforadio. Über einen längeren Gewahrsam wolle sie nun mit der Justiz und dem Abgeordnetenhaus sprechen.