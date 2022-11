Von den Wahlpannen im September 2021 in Berlin ist auch die Bundestagswahl betroffen. Nach bisherigen Plänen der Ampel-Koalition soll die Wahl in 431 Abstimmungsbezirken für ungültig erklärt werden. Am Montag entscheidet darüber der Wahlprüfungsausschuss.

Am Freitag soll dann der Bundestag über diese Empfehlung abstimmen. Dabei geht es darum, ob und welche Wählerinnen und Wähler in Berlin ihre Kreuzchen erneut setzen können.

Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags will am Montag eine Beschlussempfehlung zur Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin verabschieden. Hintergrund der Entscheidung sind die Wahlpannen in mehreren Wahllokalen am 26. September 2021 in Berlin.

Am 26. September 2021 hatten in Berlin neben dem Urnengang zur Bundestagswahl auch die Abgeordnetenhauswahlen und die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen stattgefunden. Gleichzeitig wurde aber auch der Berlin-Marathon abgehalten, ein Sportereignis mit hunderttausenden Schaulustigen und weiträumigen Sperrungen in vielen Teilen der Stadt.



Es kam zu zahlreichen Wahlpannen. So fehlten Stimmzettel in einigen Lokalen, in manchen Wahllokalen bildeten sich lange Warteschlangen, manche Wahllokale schlossen zwischendurch oder blieben deutlich länger geöffnet als bis 18 Uhr. In der Folge gab es Einsprüche gegen das Ergebnis - insbesondere von Bundeswahlleiter Georg Thiel.

Die Bundeswahlleitung sah die Vorfälle in knapp 340 Stimmbezirken als gravierend an und forderte eine Wiederholung der Wahl in sechs von zwölf Berliner Wahlkreisen. Dabei ging es vor allem um die Ergebnisse bei den Zweitstimmen, mit denen für eine Partei gestimmt wird. In Berlin-Reinickendorf zog Thiel auch das Erststimmenergebnis in Zweifel. Mit der Erststimme werden der Direktkandidat oder die Direktkandidatin gewählt.